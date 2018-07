Polícia investiga o que seria primeiro roubo de bitcoin à mão armada no Reino Unido

Um assalto a mão armada sem precedentes na história do Reino Unido obrigou um casal que trabalha com operações de câmbio especializados em criptomoedas, a transferirem para a conta dos criminosos todos os seus bitcoins.

O crime aconteceu no dia 22 de janeiro, na pequena cidade de Moulsford, no sul da Inglaterra. De acordo com o jornal Daily Mail, quatro indivíduos encapuzados invadiram a casa de Amy Jay e Danny Aston, e os obrigaram a transferir para um computador toda a quantia da moeda virtual que havia disponível naquele momento.

A polícia suspeita que os bandidos sabiam que Aston atuava como um operador de moeda virtual, porque seu nome verdadeiro já tinha sido mencionado como um "intermediador confiável" entre os usuários que compram e vendem criptomoedas na internet.

O bitcoin é uma moeda virtual que ainda não foi regulamentada por nenhum Banco Central ao redor do mundo. Quando foi criada, a criptomoeda valia pouco mais do que alguns centavos. Em dezembro de 2017, alcançou sua cotação mais elevada: US$ 19.511 dólares, ainda que este valor tenha caído para menos de US$ 10 mil dólares nas últimas semanas.