Latam group e subsidiárias reduzirão operações em 70% com fechamento de fronteiras

A Latam Group e suas subsidiárias informaram que reduzirão sua capacidade em 70%, devido aos novos anúncios de fechamento de fronteiras de vários países e a consequente queda na demanda. A medida corresponde a uma redução de 90% em seus voos internacionais e 40% nas operações domésticas do Grupo.

LEIA TAMBÉM > Disseminação do coronavírus deve mudar configuração do setor aéreo no mundo