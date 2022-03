Leia os artigos de Adriano Pires, novo indicado do governo para comandar a Petrobras

Se confirmada a indicação do governo feita nesta segunda-feira, a cadeira da presidência da Petrobras pode ser ocupada por Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e articulista do Estadão, após o presidente Jair Bolsonaro decidir retirar o general Joaquim Silva e Luna do comando da estatal. O nome de Pires, indicado pelo governo como novo presidente da petroleira, foi divulgado nesta segunda-feira, 28, pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Além dele, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi indicado para a presidência do Conselho de Administração da estatal.

Especialista do setor de óleo de gás, Pires escreve quinzenalmente para o Estadão. Em seu texto mais recente, ele afirmou que, apesar da proximidade de uma nova eleição, na qual Bolsonaro tenta se reeleger presidente da República, “continuamos sem definir qual modelo de desenvolvimento queremos para o Brasil”.

“Se existe uma boa notícia para o País nos próximos anos, é a grande oportunidade da receita extraordinária que virá do setor de óleo e gás, um volume de recursos que poderá promover uma verdadeira revolução nas finanças e políticas públicas brasileiras”, afirma Pires.

Nas estimativas do novo presidente da Petrobras, os cofres públicos poderão ser reforçados com mais de US$ 285 bilhões em 10 anos, através de receitas, royalties e impostos decorrentes dos contratos de partilha da estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA).

Com a deflagração da guerra da Rússia contra a Ucrânia, Pires alertou que o conflito evidencia que "não existe investimento em infraestrutura, como gasodutos, sem políticas públicas".

“Hoje o Brasil é exportador de petróleo e importa 50% do gás natural. Precisamos de planejamento estratégico no segmento de gás. Principalmente de políticas, legislações e regulações que incentivem a construção de gasodutos, para que possamos usar o gás natural em benefício de toda a sociedade”, escreveu o articulista.

Recentemente, ele também alertou para o aumento do preço do petróleo e de todas as demais fontes de energia vem trazendo elevação da inflação e, consequentemente, alta nas taxas de juros. “O mais grave é que as grandes vítimas disso são as camadas de baixa renda da sociedade”, observa Pires.

