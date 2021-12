Leilão da Cedae: duas empresas vão disputar concessão de bloco remanescente

O leilão de concessão dos serviços de saneamento básico de uma área formada por bairros da zona oeste da capital fluminense e mais 20 cidades - atendidas, atualmente, pela estatal Cedae -, originalmente oferecida no "bloco 3" nos certames realizados em abril, recebeu duas propostas nesta segunda-feira, 27, informou há pouco uma fonte, sob condição do anonimato. O grupo Águas do Brasil confirmou que participará do novo leilão, marcado para a próxima quarta-feira, 29, na B3.

Segundo a assessoria de imprensa do grupo Águas do Brasil, a empresa apresentou proposta sozinha, sem sócios em consórcio. A outra proposta seria da Aegea, maior operador privado de saneamento do País e principal vencedor na primeira rodada de leilões de concessão dos serviços da Cedae, formatado pelo governo do Estado do Rio.

Na semana passada, a Aegea havia informado ao Estadão/Broadcast que confirmava "sua presença no bloco 3 da Cedae, uma vez que possui interesse em fortalecer sua presença no Rio de Janeiro, fato evidenciado na vitória da Aegea nos blocos 1 e 4 no primeiro edital da região". Procurada no fim da tarde desta segunda-feira, 27, a Aegea não confirmou, até o fechamento deste texto, se realmente apresentou proposta para o certame de quarta-feira.

Na semana passada, o governo do Rio havia informado que cinco empresas haviam solicitado visitas técnicas na área oferecida na concessão. Além dos principais operadores de serviços de água e esgoto do País - Aegea, BRK, Iguá Saneamento e Águas do Brasil -, chamou a atenção a participação do conglomerado japonês Sumitomo no rol dos interessados.

Em outubro, o presidente do grupo Águas do Brasil, Claudio Abduche, disse ao Estadão/Broadcast que o projeto de concessão do governo fluminense seria prioridade neste fim de ano. A área incluída na concessão que vai a leilão na quarta-feira é a mesma onde o Águas do Brasil, em sociedade com a BRK, opera uma concessão de coleta e tratamento de esgoto.

A concessão desses serviços foi feita em 2012, pela prefeitura carioca. O fornecimento de água tratada segue a cargo da Cedae, que mantém um contrato com a Zona Oeste Mais Saneamento. O edital de concessão dos serviços de distribuição de água na região prevê que o futuro operador da distribuição de água sucederá a Cedae nesse contrato, ou seja, faz sentido para os sócios da Zona Oeste Mais Saneamento unificar todos os serviços.