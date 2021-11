Leilão de blocos regionais do 5G atrai três novas operadoras para o mercado móvel

O leilão dos blocos regionais da faixa de 3,5 Ghz confirmou a expectativa de entrada de novos competidores no mercado de telefonia e dados móveis.

Esta etapa do leilão teve como vencedoras: Brisanet, Sercomtel, Algar Telecom, Consórcio 5G Sul (das operadoras Unifique e Copel Telecom) e a Cloud2u, empresa ligada à fabricante de equipamentos de rede de São José dos Campos Greatek. Das cinco vencedoras, três grupos são estreantes no setor: Brisanet, Consórcio 5G Sul, e Cloud2u.

A cearense Brisanet, maior provedora de banda larga do Nordeste, foi a grande vencedora desta etapa do certame, ao arrematar o bloco do Nordeste e também do Centro-Oeste, mostrando seu apetite por crescimento.

No leilão dos blocos regionais, apenas o correspondente ao Norte não recebeu lances. Outros blocos, entretanto, tiveram disputa lance a lance, como é o caso da Região Sul.

Quem tentou muito, mas não levou nada nesta etapa foi a Mega Net, representante da Iniciativa 5G - grupo que reúne 421 provedores de várias regiões do País mais um sócio financeiro. O consórcio disputou seis blocos regionais e saiu derrotado em todos. O grupo visava arrematar os blocos para constituir redes neutras que seriam exploradas individualmente por cada uma das empresas. Mas não deu certo.

De todo modo, a confirmação do nível elevado de disputa e a chegada das três estreantes no setor móvel cumpriu um dos principais objetivos do edital formulado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que é de diversificar a oferta de serviços para os consumidores.

O movimento ajudará a atenuar a concentração do mercado provocada pela venda da Oi para as rivais Vivo, Claro e TIM - operação que aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Confira as propostas e as vencedoras dos blocos regionais da faixa de 3,5 Ghz:

Bloco C1 (Região Norte)

- Não houve propostas

Bloco C2 (Região Norte e Estado de São Paulo)

- Vencedora: Sercomtel, com lance de R$ 82 milhões, ágio de 719,68%

- Outras propostas: Highline do Brasil, R$ 77,7 milhões; Iniciativa 5G, R$ 10,3 milhões

Bloco C4 (Região Nordeste)

- Vencedora: Brisanet, com lance de R$ 1,250 bilhão, ágio de 13.741%

- Outras propostas: Iniciativa 5G, R$ 9,03 milhões

Bloco C5 (Região Centro-Oeste)

- Vencedora Brisanet, com lance de R$ 150 milhões, ágio de 4.054%

- Outras propostas: Brasil Digital, R$ 2,527 milhões; Iniciativa 5G, R$ 3,285 milhões; e Cloud2u, R$ 80 milhões

Bloco C6 (Região Sul)

- Vencedora: Consórcio 5G Sul (operadoras Unifique e Copel Telecom), com lance de R$ 73,6 milhões, ágio de 1.454%

- Outras propostas: Iniciativa 5G, R$ 70 milhões.

Bloco C7 (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo)

- Vencedora: Cloud2u, com lance de R$ 405,1 milhões, ágio de 6.266%

- Outras propostas: Iniciativa 5G, R$ 6,2 milhões; e Highline do Brasil, R$ 27,7 milhões

Bloco C8 (Triângulo Mineiro e partes do Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo)

- Vencedora: Algar Telecom, com lance de R$ 2,350 milhões, ágio de 358,5%

- Outras propostas: Fly Link R$ 2,2 milhões; Iniciativa 5G R$ 5382 mil