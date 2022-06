Leilão da Receita Federal tem iPad a partir de R$ 100; veja como participar

Com iPad Mini no valor de mínimo R$ 100 e pacote de jóias com lance inicial em R$ 70 mil, a Receita Federal está com edital de leilão aberto para propostas até o dia 27 deste mês, às 20h, para mercadorias que se encontram no aeroporto de Guarulhos. O Fisco costuma realizar este tipo de ação para produtos que são apreendidos ou abandonados no local. Ao todo, 63 lotes estão disponíveis para lances, que podem ser consultados por meio deste link.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão eletrônico. Para isso, é necessário acessar o eCAC, da Receita Federal, utilizando um certificado digital válido. De acordo com o edital publicado pelo órgão federal, o interessado deverá acessar o SLE (Sistema de Leilão Eletrônico), na opção “Sistema de Leilão Eletrônico”, selecionar o leilão correto (0817600/000002/2022) e acionar “Incluir proposta”.

Caso o interessado queira visitar os lotes, será possível fazer isso até esta quarta-feira, 15, entre 13h30 e 16h, para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, a agenda estará disponível entre 21 e 23 deste mês, nos horários de 09h às 11h30 e das 13h30 às 16h. O depósito se localiza na rodovia Hélio Smidt, s/nº, Armazém de Perdimento, localizado ao lado esquerdo do Terminal 1. Isso somente não será possível para lotes de jóias. Nestes casos, é preciso encaminhar email para leilao.sp.alfgru@rfb.gov.br para solicitação de laudo.

Será obrigatório o uso de máscaras e a permanência máxima será de 30 minutos para pessoas físicas e 50 minutos para pessoas jurídicas.

Além disso, lotes de item único destinados a pessoas físicas - e também os de perfumes - não poderão ser manuseados. PFs terão o limite de arremate de três lotes. O leilão em si vai ocorrer no dia 28 de junho, às 10h, com abertura da sessão para classificação e ordenação das propostas. Para as 11h, está prevista a abertura para lances.

Mais informações sobre como participar de leilões da Receita Federal estão nesta página oficial do Fisco. Por aqui, também é possível acessar o edital completo da ação. Para outras dúvidas, confira este guia realizado pelo órgão do Ministério da Economia.