Lemann perde o posto de brasileiro mais rico para o banqueiro Joseph Safra

O empresário Jorge Paulo Lemann perdeu o posto de homem mais rico do Brasil. Na nova lista da revista Forbes, o banqueiro Joseph Safra assumiu o primeiro lugar com uma fortuna estimada em US$ 25,2 bilhões.

Lemann, que nos últimos anos figurava no topo da lista da Forbes, está em segundo lugar, com uma fortuna estimada em US$ 23 bilhões. No ano passado, o patrimônio do empresário estava estimado em US$ 27,4 bilhões.

Ele é um dos donos do fundo 3G Capital, que controla as empresas AB InBev (controladora da AmBev), Kraft Heinz e Burger King. As empresas controladas pela 3G têm enfrentado turbulências financeiras.

Mesmo com a crise nas empresas do 3G, os empresários que são sócios de Lemann continuam no topo da lista dos bilionários brasileiros. Marcel Herrmann Teles é o terceiro mais rico do Brasil, com US$ 9,9 bilhões, e Carlos Alberto Sicupira é o quinto, com patrimônio de US$ 8,7 bilhões. Eduardo Severin, sócio minoritário do Facebook, é o quarto, com fortuna de US$ 9,4 bilhões.

O banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, figurou na lista deste ano como o sexto mais rico, com fortuna de US$ 4,3 bilhhões.