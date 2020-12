Líder do governo se diz 'esperançoso' sobre votações, mas não 'confiante'

BRASÍLIA - Com o governo pressionado para aprovar medidas de ajuste nas contas na reta final do ano, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), se disse “esperançoso” com a possibilidade de fechar um acordo para destravar as votações na Câmara dos Deputados, mas admitiu indiretamente que não há ainda um grande acordo em andamento.

“Estou esperançoso. Não diria que estou confiante, estaria confiante se estivesse em andamento um grande acordo, mas estou esperançoso que este acordo possa sim ser costurado com todos os parlamentares, que sabem que este é o momento de cuidar do Estado, não é questão de governo e oposição”, afirmou durante evento promovido pela Monte Bravo.

O Congresso tem até o dia 22 para votar temas importantes para o governo, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, que lança as bases para os gastos da União no ano que vem. Estão na fila também a PEC emergencial, que contém gatilhos de contenção de despesa para manter a sustentabilidade do teto (regra que limita o avanço da despesa à inflação) e a reforma tributária, entre outras medidas regulatórias e a autonomia do Banco Central.

A reforma administrativa, que mexe nas regras do RH do serviço público, já estava prevista para avançar apenas em 2021. Com essa proposta, segundo o líder, o gasto com serviço público, hoje em 14% do PIB, poderá cair à média de 8% do PIB ou até mesmo chegar a níveis observados no Japão (5% do PIB).

Durante boa parte dos meses de outubro e novembro, porém, as votações no Congresso ficaram paralisadas porque os parlamentares centraram seus esforços nas eleições municipais. O debate de diversas medidas econômicas – inclusive a solução para quando o auxílio emergencial chegar ao fim, em dezembro deste ano – ficou praticamente interditado.

Barros reconheceu que são várias pautas, mas se disse esperançoso com um acordo para que as votações sejam realizadas. “Trabalho muito para que dê certo. Temos até dia 22”, afirmou.

O líder reconheceu que o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade ou não de reeleição para as presidências de Câmara e Senado e a definição de candidaturas “mexem um pouco com capacidade de avançar”, mas disse não ter dúvidas de que todos querem avançar na pauta.

Barros reforçou ainda que o “mantra” do governo Jair Bolsonaro é não ter qualquer medida “fura-teto” para driblar a regra fiscal que hoje é a superâncora da sustentabilidade das contas. “O governo do presidente Bolsonaro tem mantra muito claro: não tem fura-teto, não tem prorrogação do orçamento de guerra, não tem aumento da carga tributária”, afirmou.

Decisão do TCU não afeta 'rigor fiscal', diz Barros

Barros disse que a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de permitir o uso do Orçamento de 2020 para bancar gastos que serão executados apenas em 2021 “não afeta o rigor fiscal”. “Pelo contrário, nos permite gastar melhor o recurso público”, afirmou.

“Vamos ter mais tranquilidade para poder fazer o desembolso das despesas”, disse o líder em evento virtual promovido pela Monte Bravo.

Barros disse que o TCU havia feito uma recomendação em relação aos chamados “restos a pagar”, despesas que ficam de um ano para outro, mas o Ministério da Economia fez uma leitura “muito rígida”. “Agora, o TCU disse que a leitura do Ministério da Economia não foi adequada”, contou.

O líder disse que os órgãos, entre eles o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que concentra valores significativos de obras e emendas parlamentares, pediram um período adicional de três anos para executar as despesas de 2020, mas o TCU deu apenas um ano.

“Vamos nos adaptar a esse novo modelo, é uma restrição fiscal nova”, disse.

Barros ainda confirmou que esse impasse era o que estava por trás de sua reclamação de que o “apagão das canetas” estava prejudicando as negociações no Congresso para destravar a pauta de votações.

“O excesso de rigor com que foi lida a nota do TCU é o que causou apagão das canetas. Ficamos três meses sem assinar nenhum convênio por causa desse impasse se poderia ter ou não RAP (restos a pagar)”, disse.