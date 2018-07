Líder do Senado dos EUA vê plano econômico aprovado em 3 semanas A legislação desenhada para estimular a economia norte-americana poderia ser enviada ao presidente do país, George W. Bush, em três semanas, afirmou o líder da maioria no Senado, Harry Reid, nesta terça-feira. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, afirmou no início de um encontro com líderes do Congresso que o pacote está "andando rápido". Ele saudou a cooperação entre democratas e republicanos. "Estou muito animado com as conversas que pudemos ter nos últimos dias", disse. (Por Richard Cowan e Thomas Ferraro)