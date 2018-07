Líderes da Câmara dos EUA prometem pacote econômico bipartidário Líderes democratas e republicanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos concordaram nesta quarta-feira em desenvolver um pacote bipartidário de estímulo econômico para ajudar a evitar uma recessão. "Há um acordo para trabalharmos juntos e tentarmos montar um pacote que traga realmente um estímulo", disse o líder republicano na Casa, John Boehner, a repórteres após encontro com a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, e outros líderes congressistas. "Estou otimista de que isso pode avançar", afirmou Pelosi, acrescentando que espera que o pacote fique pronto a tempo. A alta do petróleo, a crise imobiliária e o aperto no crédito deixaram os economistas e congressistas preocupados com a possibilidade de que a economia entre em recessão antes das eleições presidenciais e parlamentares de novembro. Congressistas têm dito planejar um pacote, para ser preparado rapidamente, de cerca de 100 bilhões a 125 bilhões de dólares para ajudar a dar um impulso para a economia e tentar evitar uma recessão. O encontro de Pelosi com Boehner ocorreu após negociações nesta semana com o chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, e o secretário do Tesouro, Henry Paulson. Na terça-feira, líderes congressistas vão encontrar o presidente George W. Bush. (Reportagem de Donna Smith e Richard Cowan)