Líderes na Câmara ainda debatem mudanças nas exigências do uso do dinheiro de megaleilão

Líderes da Câmara ainda debatem como governadores e prefeitos poderão usar os recursos do megaleilão de petróleo, marcado para novembro. Os municípios fazem pressão para que o texto de como será feita a partilha não tenha travas de como o dinheiro deve ser usado.

A prévia do projeto determina que o dinheiro deve ser usado em primeiro lugar para pagar o rombo da Previdência de Estados e municípios. Em segundo lugar, se houver disponibilidade para pagar precatórios - títulos de dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. Quando alguém ganha um processo na Justiça contra um ente público e tem valores a receber, recebe um precatório e entra na fila do pagamento. Só depois de quitar essas duas contas, prefeitos e governadores poderiam fazer uso da verba para investimentos.

Mais cedo, na reunião do colegiado, o líder do Podemos, José Nelto (GO), afirmou que havia um acordo para se tirar a etapa do pagamento de precatórios da trava.

O impasse, neste momento, não é mais sobre os critérios de divisão dos recursos, mas sobre o uso do dinheiro. Pela partilha acordada, Estados terão direito a 15% dos recursos (R$ 10,95 bilhões) do bônus que as empresas vencedoras do megaleilão precisam pagar, depois do abatimento de R$ 33,6 bilhões à Petrobras pelos investimentos já feitos. Outros 15% R$ (R$ 10,95 bilhões) serão repassados para municípios, de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O restante dos recursos, R$ 49 bilhões, vão para a União.

A distribuição para os Estados será feita respeitando um cálculo misto: dois terços de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE) - que beneficiam mais Norte e Nordeste - e um terço seguindo as regras do Fundo de Exportação (FEX) e da Lei Kandir - que beneficiam Estados exportadores. Para o Rio, o cálculo é diferente: 3% do total do bolo mais uma parte da fatia a ser distribuída com base no FEX e na Lei Kandir.

O Estadão/Brodcast mostrou que São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso serão os Estados que, proporcionalmente, mais vão ganhar caso o Congresso chancele essa divisão. A partilha anterior, aprovada pelo Senado, mas rejeitada pelos deputados, beneficiava mais o Norte e o Nordeste.