Linha de transmissão do Madeira deve ir a leilão este ano O governo pretende realizar no segundo semestre deste ano o leilão de concessão da linha de transmissão Porto Velho-Araraquara (SP) - linha que transportará até o Sudeste do País a energia a ser gerada pelo complexo hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia. A linha terá cerca de 2.700 quilômetros de extensão e demandará investimento total de R$ 3,6 bilhões. Mais especificamente, o governo pretende realizar esse leilão até o fim do terceiro trimestre. A estimativa é a de que a linha estará concluída até 30 de março de 2012 - antes, portanto, da conclusão das obras da primeira hidrelétrica do Madeira, que será a de Santo Antonio. O governo planeja realizar ainda neste ano outros dois leilões de linhas de transmissão. O primeiro, no primeiro semestre, deverá envolver oito novas linhas, somando 2.600 quilômetros. O segundo, no segundo semestre, terá 360 quilômetros. O governo estima também que, ao longo de 2008, entrarão em operação 2.945 quilômetros de novas linhas de transmissão.