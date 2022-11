Linha Scorpion, da Pirelli, oferece pneus para cada modelo de SUV

A Pirelli vem desenvolvendo uma série de opções de pneus para SUVs, em sintonia com as demandas das montadoras por contemplar, com precisão, as necessidades dos usuários de cada modelo de veículo. Há opções para aqueles que usam o SUV em atividades 100% off road e também para os que rodam exclusivamente nas cidades.

A linha Scorpion da Pirelli, dedicada exclusivamente aos SUVs, cobre toda essa variedade (o nome faz referência à grande capacidade de resistência e adaptação dos escorpiões, que existem há mais de 400 milhões de anos e conseguem viver tanto no frio quanto no calor extremos).

Os dois lançamentos mais recentes da linha Scorpion simbolizam bem essa evolução. O Scorpion HT oferece um balanço de 70% on road e 30% off road, contemplando usuários que costumam fazer uso misto do veículo – rodam pela cidade durante a semana e nos fins de semana vão para um sítio ou fazenda, com estrada de chão e eventual barro. Já o modelo Scorpion é voltado a quem tem um SUV, mas roda basicamente no asfalto, sem grandes aventuras off road.

O balanço entre on e off de cada modelo se define pela proporção que os sulcos ocupam no desenho do pneu e pelo formato dos sulcos. No modelo Scorpion HT, por exemplo, a faixa central tem maior área de contato com o terreno, o que melhora o desempenho on road – especialmente no que diz respeito à frenagem em pista molhada –, sem comprometer a performance no off road. Já o modelo Scorpion, que prioriza o uso no asfalto, tem sulcos longitudinais bem largos, o que aumenta a resistência à aquaplanagem. Outra de suas características é a sequência otimizada de blocos, o que reduz a produção de ruídos.