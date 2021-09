Lira consegue apoio de partidos da oposição para aprovar reforma do IR

BRASÍLIA - Partidos de oposição negociaram com o relator da reforma do Imposto de Renda, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), pontos como acabar com as restrições à declaração simplificada do Imposto de Renda para Pessoa Física para apoiar a votação do texto ainda nesta quarta-feira, 1.

O dia foi de longas negociações entre partidos, o relator, o presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), e também com a equipe econômica do governo. Segundo fontes, o relator cogitou que a lei autorize que a opção pela simplificada retorne a ser sem limite de renda, mas com limite de até R$ 10 mil de dedução da base de cálculo. No entanto, falta ainda a anuência da equipe econômica para essa mudança. Com o acordo, PDT e PSB passaram a apoiar a reforma. O Cidadania, porém, disse não ter participado da negociação e pediu para que o texto seja retirado de pauta.

A esquerda quer também que o relator mantenha, como está já em seu relatório, a extinção do Juros sobre o Capital Próprio (JCP), uma forma de as empresas remunerarem seus acionistas pagando menos impostos, o fim da isenção na distribuição de lucros e dividendos e a isenção do Imposto de Renda sobre o auxílio-transporte. Os partidos de oposição tentam negociar ainda a prorrogação por mais 5 anos da dedução das doações e patrocínios aos programa nacionais de apoio à atenção oncológica e da saúde da pessoa com deficiência (Pronon e Pronas), que seriam encerrados ao final de 2021, e da lei de incentivo ao esporte, que seria encerrada ao final de 2022.

Mais cedo, ao chegar à Câmara, Lira confirmou a possibilidade de se votar a reforma do imposto de renda ainda nesta quarta-feira, 1º, mas disse que depende de conversas para bater o martelo. "Estamos trabalhando nisso desde a semana passada e hoje ainda vamos finalizar algumas conversas para ver se há possibilidade de votar hoje", disse.