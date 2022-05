Economista Lisa Cook será a primeira negra no conselho de diretores do Fed

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira, 10, a indicação da economista Lisa Cook para servir no conselho de governadores do Federal Reserve (Fed), tornando-a a primeira mulher negra a ocupar o posto nos 108 anos de história do banco central americano.

Sua aprovação ocorreu em uma votação apertada de 51 a 50, com a vice-presidente Kamala Harris dando o voto decisivo. Os republicanos do Senado argumentaram que Lisa Cook não é qualificada para o cargo, dizendo que não tem experiência suficiente com política de taxas de juros.

Eles também disseram que seu depoimento ao Comitê Bancário do Senado sugeriu que ela não estava suficientemente comprometida com o combate à inflação, que está atingindo as máximas de quatro décadas.

Cook tem doutorado em economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e é professora de economia e relações internacionais na Universidade do Estado de Michigan desde 2005.

Ela também foi economista do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca de 2011 a 2012 e foi conselheira da equipe de transição do presidente Joe Biden sobre a política regulatória do Fed e dos bancos. Algumas de suas pesquisas mais conhecidas se concentraram no impacto de linchamentos e violência racial na inovação afro-americana.

Cook é apenas a segunda dos cinco indicados de Biden para o Fed a obter a confirmação do Senado. As nomeações de Biden para o Fed enfrentam um nível incomum de oposição partidária, dada a história do banco central americano como uma agência independente que busca permanecer acima da política.

Alguns críticos alegam, no entanto, que o Fed contribuiu para o aumento do escrutínio ao expandir sua atuação para uma ampla gama de questões nos últimos anos, como o papel das mudanças climáticas na estabilidade financeira e nas disparidades raciais no emprego.

Biden pediu ao Senado na terça-feira que aprove seus indicados, enquanto o Fed busca combater a inflação. "Nunca interferirei no Fed", disse Biden. “O Fed deve fazer seu trabalho e fará seu trabalho, estou convencido.''

O presidente do Fed, Jerome Powell, continua ocupando o cargo interinamente após o término de seu mandato em fevereiro. Ele foi aprovado pelo Comitê Bancário do Senado por uma votação quase unânime em março, mas ainda precisa da aprovação do plenário.

O governador do Fed, Lael Brainard, foi confirmado pelo plenário há duas semanas para o influente cargo de vice-presidente do Fed por 52 a 43 votos. Philip Jefferson, professor de economia e reitor do Davidson College, na Carolina do Norte, também foi indicado por Biden para um cargo de governador e foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Finanças. Se confirmado pelo plenário, ele pode se tornar o quarto homem negro a servir no conselho do Fed.

Biden também nomeou Michael Barr, ex-funcionário do Departamento do Tesouro, para ser o principal regulador bancário do Fed, depois que uma escolha anterior, Sarah Bloom Raskin, enfrentou oposição do senador democrata da Virgínia Ocidental Joe Manchin.

Cook, Jefferson e Barr se juntariam a Brainard como nomeados democratas para o Fed. No entanto, a maioria dos economistas espera que o Fed continue em seu caminho de altas acentuadas de juros este ano.