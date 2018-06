Lista para presidência da Petrobrás inclui Pedro Zinner, da Eneva

Rio - O nome do presidente da Eneva, Pedro Zinner, está na lista de possíveis substitutos de Pedro Parente na presidência da Petrobrás. De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, ele teria sido sondado na quarta-feira e ainda não teria descartado o convite. As apostas mais altas, porém, continuam recaindo na diretora de Exploração e Produção da estatal, Solange Guedes, enquanto outros nomes, como o do diretor financeiro, Ivan Monteiro, e o do empresário Benjamin Steinbruch, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), também são aventados.

Embora o governo afirme que a decisão será conhecida hoje, existe a possibilidade de que fique para segunda-feira. A reunião do conselho da estatal está prevista para começar agora, às 16h, mas a diretora de E&P ainda não teria dado sinal verde para a confirmação de seu nome. Com isso, é possível que, inicialmente, ela seja indicada para o cargo apenas como interina.

Executivo da área financeira, Zinner assumiu no começo do ano passado a presidência da Eneva, empresa onde foram consolidadas as operações de Exploração e Produção e de geração de energia do antigo Grupo X, de Eike Batista. Atualmente, a empresa é controlada pelo BTG Pactual e pela Cambuhy.