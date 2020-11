LIT Capital Group anuncia aquisição de Colégio Palmares e Escola Equilíbrio

A LIT Capital Group, holding de investimentos com foco principal em educação, anunciou, na terça-feira, 24, entrada em São Paulo, com as aquisições do Colégio Palmares e da Escola Equilíbrio. O grupo afirmou que deve desembolsar mais de R$ 150 milhões com a aquisição e investimentos nas escolas.

Em nota divulgada à imprensa, o presidente do braço de educação da LIT Capital Group, Guto Dobes Filho, diz que a companhia já está olhando o mercado brasileiro há algum tempo. "É verdade que há players bastante ativos e que promoveram uma consolidação recente do setor. Ainda assim, o segmento segue bastante pulverizado e há oportunidades para novos negócios. Então, acreditamos que há espaço para investir em educação", afirma.

A LIT afirma que as duas escolas já têm um forte e reconhecido projeto pedagógico, e que deve preservá-lo e incorporar modernizações à área tecnológica e ao bilinguismo. O grupo diz que já planeja novas aquisições, que devem ser consolidadas ainda em 2021. Por enquanto, a holding está em negociação com dois grupos educacionais, que somam 10 mil e 8 mil alunos, sendo possível que as escolas sejam incorporadas no ano que vem.