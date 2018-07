Lobão define até amanhã o nome do secretário O futuro ministro de Minas e Energia, senador Edison Lobão (PMDB-MA), disse hoje que deve definir entre hoje e amanhã o nome do seu secretário-executivo. Pelo menos dois nomes estão sendo considerados: o do ex-prefeito de São Paulo Miguel Colasuonno e o atual secretário de planejamento energético do ministério, Márcio Zimmermann. Lobão disse que Colasuonno é um nome indicado para a secretaria executiva ou para outro posto no ministério. Com relação a Zimmermann, ele fez um comentário bem-humorado. "Se ele for escolhido terá um ''upgrade'', disse. O novo ministro disse que, na conversa com a ministra-chefe da casa Civil, Dilma Rousseff, ela não fez qualquer pedido para que os atuais secretários sejam mantidos em seus cargos. Segundo ele, o preenchimento dos cargos levará em consideração critérios de competência e de interesse do PMDB. Lobão lembrou que, além de cargos nas estatais do setor, o partido também tem interesse na diretoria internacional da Petrobras.