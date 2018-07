Lobão e Hubner se reunirão à tarde no ministério Está marcado para as 15 horas o encontro que terão hoje o ministro indicado de Minas e Energia, senador Edison Lobão (PMDB-MA), e o ocupante interino do cargo, ministro Nelson Hubner. O horário foi confirmado pela assessoria de imprensa do senador esta manhã. O local da conversa, a primeira entre os dois, será no gabinete de Hubner, no Ministério de Minas e Energia, onde Lobão dará, depois, a primeira entrevista à imprensa após a confirmação de sua escolha pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciada ontem, ao final de uma audiência de uma hora no Palácio do Planalto. Indicado para o cargo pelo PMDB, por unanimidade, o senador maranhense - afilhado político do senador José Sarney (PMDB-AP), um dos principais aliados do governo no Congresso - tomará posse na próxima segunda-feira. Na coalizão do governo, o Ministério de Minas e Energia é da cota do PMDB, mas vem sendo ocupado interinamente por Hubner - aliado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, petista - desde a renúncia, no ano passado, do peemedebista Silas Rondeau, acusado de envolvimento em irregularidades. A escolha de Lobão também tem causado controvérsia, por causa de denúncias que vêm sendo feitas contra ele e contra seu filho, Edison Lobão Filho, que, como suplente do pai, assumirá o mandato deste no Senado.