Lobão: proposta do Paraguai para Itaipu é inaceitável O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje que a proposta feita pelo Paraguai a respeito de Itaipu é "inaceitável". O ministro disse, no entanto, que espera um acordo amigável para a reunião da qual participa amanhã junto com o ministro paraguaio de Transportes e Energia. "O Paraguai é um país amigo e temos lidado com o problema de Itaipu há dezenas de anos e tudo tem dado certo. Vamos chegar a um entendimento comum", disse o ministro após ser homenageado com a medalha Tiradentes, na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. O Paraguai propôs o perdão da dívida referente à obra da hidrelétrica de Itaipu, concluída em 1984. Pela oferta, o Tesouro paraguaio assumiria US$ 600 milhões, enquanto o Brasil ficaria com a maior parte da dívida, US$ 19 bilhões. O presidente da Eletrobrás, José Antônio Muniz Lopes, afirmou ontem que o tema extrapola a questão empresarial, pois o pagamento da dívida foi definido em um acordo entre os dois países, consolidado em um tratado. "Vamos tratar das questões todas, discutir o assunto tecnicamente, e politicamente do ponto de vista internacional e aí vamos ver se chegamos a uma conclusão. É claro que as reivindicações que estão sendo postas são inaceitáveis, mas vamos discutir o assunto para tentar encontrar um meio-termo", frisou o ministro em entrevista coletiva à imprensa.