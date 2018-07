Lobão quer mudanças no Código Brasileiro de Mineração O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, defendeu hoje, em discurso, mudanças no Código Brasileiro de Mineração. Segundo o ministro, esse código, criado em 1967, precisa ser atualizado. "Essa não é uma tarefa fácil nem de poucos. Requer empenho tanto do governo quanto do Congresso para fazer os aperfeiçoamentos necessários, que permitam avanços na atividade de mineração", disse.