Localiza Meoo proporciona economia, praticidade, benefícios e faz o bem

Os hábitos do consumidor estão mudando em todo o mundo – e não poderia ser diferente no Brasil. Cada vez mais as pessoas estão escolhendo investir no uso dos produtos em vez da posse, e essa tendência chegou aos automóveis com o serviço de carro por assinatura, modalidade que vem ganhando cada vez mais adeptos em todo o mundo, e que tem Localiza Meoo como uma das opções mais interessantes e vantajosas, já que dispensa o consumidor das “dores da propriedade”, ou seja, custos, burocracia e tempo perdido com documentação, impostos, seguro, manutenção e depreciação do veículo, por exemplo.

Contratar o serviço é muito simples: basta o interessado acessar o site e escolher o tipo de carro (ou modelo) de sua preferência, quilometragem mensal e duração do plano. Com essas informações, uma proposta será enviada, e um consultor vai entrar em contato com o cliente informando as opções e os valores. Após a aprovação da proposta, o contrato é assinado digitalmente, e a cobrança pode ser feita por cartão de crédito ou boleto bancário. Tudo é feito online, de forma segura, inovadora e cômoda, e o cliente passa a contar com uma consultoria permanente para proporcionar a melhor experiência. Detalhe: dependendo da localidade, o carro pode ser entregue em uma das lojas da Localiza ou mesmo na casa do cliente.

São seis categorias de veículos – Econômico, Intermediário, Executivo, SUV, Utilitário e Premium – com planos que vão principalmente de 24 a 48 meses e quilometragem até 3.000 km por mês, podendo chegar a 4.500 km em alguns casos. Mas, de acordo com João Andrade, diretor executivo da Localiza Gestão de Frotas, a empresa procura entender quais são as necessidades do cliente e, em função disso, oferece opções de plano mais adequadas a cada demanda.

Andrade explica ainda que Localiza Meoo acompanha a evolução do contrato. Assim, se o cliente ultrapassar a quilometragem estipulada por diversos meses, a empresa poderá oferecer um novo plano. Caso contrário, se for um episódio esporádico, o cliente pode compensar a maior utilização em um mês com outro, no qual ele não rode tanto.

Outro diferencial Localiza Meoo destacado pelo executivo é que em algumas localidades o cliente já dispõe de modelos para pronta entrega. É possível também optar pelo aluguel temporário na própria Localiza, para já dispor de um carro enquanto aguarda a chegada do veículo escolhido.

Quem já se tornou cliente de Localiza Meoo aprova a solução: “O principal aspecto, para mim, é a praticidade de você só pagar um valor mensal e não ter mais de se preocupar com impostos, manutenção, desvalorização do carro, etc.”, diz Luiz Eduardo Teixeira, engenheiro eletricista, que contratou um VW Virtus Highline em um plano de 36 meses. “Eu invisto na bolsa de valores e percebi que a oportunidade era muito boa. Em vez de usar meu dinheiro em um bem que desvaloriza, posso investir para ter um retorno no futuro. É muito vantajoso”, garante.

O médico psiquiatra Ismael Sobrinho é mais um satisfeito com Localiza Meoo, que conheceu por indicação de um paciente, há mais de um ano, quando a solução começou a ser implantada e ainda nem tinha o nome oficial. Por conta disso, o médico já levou seu VW Tiguan para a revisão, e aprovou. “Levei o carro em uma concessionária que tinha um funcionário dedicado aos carros da Localiza, então isso agilizou muito o atendimento”, conta. “Mas o melhor mesmo é o fato de não precisar pagar”, completa.

A capilaridade da Localiza, que possui lojas por todo o País, foi outro fator que pesou na escolha de Sobrinho. “Como estão em vários lugares, isso transmite uma segurança maior, porque, se acontecer algum problema, você tem suporte com mais facilidade”, afirma. O médico disse ainda que pesquisou outras empresas, mas o bom atendimento da companhia fez a diferença. Além disso, ele conta que montou uma planilha de custos antes de fechar o negócio. “Pelos meus cálculos, vou economizar entre 15% e 20% no período, mas a principal vantagem é não ter dor de cabeça depois para vender o carro usado, gastar tempo e dinheiro com anúncios, documentação, etc. O serviço facilita muito”, afirma. “Hoje, está totalmente fora dos meus planos voltar a ter um carro próprio. Acho que é um dinheiro que você gasta e não traz retorno, então não vale a pena”, finalizou.

Vantajoso também para empresas

É importante lembrar que Localiza Meoo não se destina apenas a pessoas físicas. Micro e pequenas empresas também podem usufruir das vantagens do carro por assinatura, como observa João Andrade, da Localiza. “Quando se fala em frota, muita gente imagina uma quantidade grande de veículos, mas um pequeno comerciante que tenha um carro de trabalho para atender os clientes ou transportar insumos e outro para uso pessoal também pode reduzir seus custos adotando nossa solução”, explica.

Foi o caso de Ronaldo Serpa Linkewez, diretor da Movitek Sistemas de Segurança, de Porto Alegre (RS), que conheceu Localiza Meoo há cerca de cinco meses. “Fui atrás de uma solução para reduzir custos e otimizar a questão da frota e fiz meu melhor negócio até agora”, afirma. “Pelos meus cálculos, estou economizando uns R$ 20 mil por contrato, pois não tenho mais de gastar em um bem que vai depreciar, não pago juros de financiamento e nem tenho problema na hora de revender o carro usado”, explica. A empresa possui cinco veículos atualmente, sendo três por assinatura.

“Eu viajo bastante pelo País, por isso costumo alugar veículos com frequência, e a Localiza tem o melhor custo e é mais ágil”, afirma Linkewez, ao recordar como conheceu o serviço de carro por assinatura da empresa. “Cheguei a pesquisar outras opções, mas nenhuma se mostrou tão vantajosa quanto Localiza Meoo, tanto no custo quanto, principalmente, no atendimento, que foi muito profissional”, garante.

Robson Estevam, proprietário da Virtual Giga Soluções, empresa do ramo de telecomunicações sediada no Rio de Janeiro, é outro empresário que conheceu a alternativa de carro por assinatura ao buscar alternativas para reduzir o custo com seus carros. “Hoje temos seis veículos, dos quais quatro têm contrato com Localiza Meoo, mas pretendo vender os outros dois e adotar a solução para todos os carros da empresa”, afirma.

Estevam conta que já era cliente da Localiza, pois alugava veículos em casos pontuais, e foi assim que ficou sabendo do serviço de assinaturas. “O mesmo valor que eu gastaria mensalmente no financiamento de um veículo, eu invisto na assinatura, e já está incluído o valor do veículo, do seguro, das revisões, documentação, etc.”, explica. “Se alguém me pedir uma indicação hoje, não tenho dúvida em recomendar Localiza Meoo”, afirma.

Localiza Meoo traz vantagens aos clientes e promove o bem

Além das vantagens econômicas, os clientes dispõem do Tudo Meoo, clube de benefícios que oferece vantagens exclusivas, como desconto no aluguel de veículos na Localiza, na proteção de bagagens da Protect Bag, nas diárias da rede Atlântica Hotéis e na compra de malas, mochilas e acessórios Inovathi. Os clientes não precisam enfrentar filas em pedágios e estacionamentos, pois contam com a ConectCar, sistema de abertura automática de cancelas em pedágios e shopping centers. Possuem 18 meses de mensalidade grátis e, depois disso, 30% de desconto na manutenção do serviço.

Contudo, tão – ou mais – importante é que o cliente Localiza Meoo também contribui para melhorar a vida das pessoas, já que, a cada plano contratado, a empresa destina um valor para projetos sociais – como o de democratização do acesso à internet do Gerando Falcões, focado em comunidades que apresentam maior situação de vulnerabilidade social. “Nossa ideia é que essa seja uma experiência transformadora na forma de ter o carro”, explica João Andrade. “E, junto com isso, a gente quer que o cliente possa fazer o bem com a gente. A Localiza tem como valor ser uma empresa cidadã, então, nada mais coerente do que esse novo negócio contribuir também para uma sociedade melhor, mais justa e com menos desigualdade”, afirma.