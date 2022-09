Localiza oferece carro por assinatura para conquistar clientes que trocam posse pela conveniência

Trocar o ter pelo usar. Foi com a percepção de que a posse deixou de ser um sonho de consumo de uma parcela relevante da população que a Localiza passou a oferecer uma solução de mobilidade para quem precisa contar com um veículo por um longo período: Localiza Meoo.

O novo modelo de aluguel de carro por assinatura da Localiza existe desde setembro de 2020 e permite uma jornada de mobilidade sem burocracia. O cliente tem seis opções de planos, com período de locação que pode ir de 24 a 48 meses. A principal vantagem é que ele fica livre dos gastos com manutenção e gestão do veículo - o Localiza Meoo se encarrega, por exemplo, do pagamento dos impostos anuais. E mais: o assinante tem à disposição oficinas credenciadas por todo o País com atendimento 24 horas e, na renovação do contrato, recebe um carro zero.

"Os clientes estão buscando a conveniência. Ter um carro é bom, mas não as dores de cabeça de tê-lo, como a manutenção. A ideia é tirar todo o estresse do consumidor, além de oferecer economia", afirma João Andrade, diretor executivo da Localiza Gestão de Frotas.

Mercado em expansão

A modalidade de carro por assinatura ainda está começando no Brasil. De acordo com levantamento recente realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil em parceria com o Sebrae, sete em cada dez brasileiros não conhecem esse formato de aluguel de veículos.

Entre os participantes da pesquisa que conhecem o carro por assinatura, 34% citaram como principais vantagens preço e benefício financeiro. Outra vantagem mencionada foi despreocupação com despesas de manutenção (29% dos entrevistados), seguida de percepção de que é mais acessível contratar do que comprar (26%) e depreciação do carro (26%).

O que o levantamento mostra é que essas pessoas optam pela assinatura não só pela comodidade, mas também por causa da perda de valor como o uso e do eventual desafio de posterior venda.

Como funciona

O Localiza Meoo é destinado a pessoas físicas e a micro e pequenas empresas, que podem utilizar o veículo por até 3 mil quilômetros mensais. Para quem se adapta a essa condição, a empresa garante demonstrar que o carro por assinatura é vantajoso financeiramente, de acordo com o diretor executivo da Localiza Gestão de Frotas.

"Conversamos com o cliente sobre o custo do carro e mostramos as vantagens do carro por assinatura. Muitas pessoas 'esquecem' que carros têm taxas para pagar, além dos custos com seguro e manutenção", avalia Andrade.

Quem opta por essa solução de mobilidade conta com o auxílio da empresa desde a escolha do melhor modelo a ser assinado até casos de sinistros ou outras necessidades, o que é garantido pela rede de fornecedores credenciados pela Localiza espalhados pelo Brasil e pelas mais de 670 agências do Localiza Aluguel de Carros.

Além disso, o cliente Localiza Meoo dispõe de um aplicativo que oferece, entre outras opções, acompanhamento de condutores, apoio para manutenção e gerenciamento de multas. "Desenhamos uma jornada em que esperamos encantar em todos os passos: da entrega do carro na casa do cliente até os processos do dia a dia e da manutenção", afirma Andrade.

Vantagens exclusivas

O assinante tem acesso a um programa de indicação robusto: quanto mais pessoas indicar, mais vantagens terá. Também pode usufruir de benefícios fornecidos por parceiros da locadora, em um exclusivo clube de vantagens, como desconto de 15% no aluguel de carros da Localiza, de 20% na proteção de bagagens da Protec Bag, de 20% nos Hotéis Atlantica e Transamérica, além de isenção na mensalidade do contrato na solução de abertura automática de cancelas (em parceria com a ConectCar) por um ano e meio.