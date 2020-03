‘Lockdown’ da economia vira discussão entre empresários

Recomendada pelas autoridades de saúde e adotada amplamente mundo afora, a quarentena - marcada pelo fechamento do comércio e a indicação de que as pessoas fiquem em suas casas - virou discussão entre os empresários. Na terça, 24, em pronunciamento em rádio e televisão sobre a crise do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o que chamou de “confinamento em massa” e seus efeitos sobre a economia.

As opiniões sobre fechar ou não os estabelecimentos são variadas. Alguns acham que, mesmo neste momento mais crítico com a escalada da doença no País, não poderia haver um fechamento total da economia e que o efeito da falência das empresas será devastador para as camadas mais pobres da população. Outros acreditam que em mais duas ou três semanas será possível começar uma flexibilização em algumas áreas, incluindo o comércio. Para ambos os grupos, a economia brasileira vai sofrer e terá dificuldades na retomada.

Para especialistas de saúde ouvidos pelo Estado, no momento atual da pandemia, em que a doença segue em franco crescimento em muitos locais do planeta, é difícil avaliar quais estratégias poderiam funcionar além das já adotadas por outros países. O melhor exemplo acaba sendo o da China, onde tudo começou – e até o momento o único local que conseguiu conter a transmissão local do vírus. Também é considerada bem sucedida a estratégia da Coreia do Sul. Na primeira, houve fechamento de tudo, na segunda, testagem em massa.

Duramente criticada pelos governadores, a posição do presidente da República encontra eco em parte do empresariado nacional. Na avaliação desse grupo, se mantida por mais tempo, as medidas restritivas, adotadas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, podem levar a uma quebradeira geral entre pequenas e médias empresas, com aumento do desemprego e até colapso social.

O empresário Junior Durski, dono da rede paranaense de hamburguerias Madero e apoiador do presidente Bolsonaro, é um dos maiores críticos ao lockdown (fechamento) total da economia. "Fecham a feira ao ar livre e as pessoas têm de ir comprar no supermercado fechado. Os caminhoneiros precisam transportar remédios e alimentos, mas os restaurante da Dutra (rodovia) estão todos fechados. Não faz sentido esse fechamento total."

Durski diz que os mais prejudicados em todo esse processo serão os pobres, os moradores da favela e os pequenos empresários, que não têm estrutura para suportar a paralisia da economia. “As grandes empresas não vão quebrar. Elas têm como se virar”, diz. Na avaliação do empresário, a questão a decidir é: se mantido o lockdown, vão morrer 5 mil pessoas; se aliviar um pouco, vão morrer 8 mil. “Claro que é preferível 5 mil do que 8 mil, mas e os outros 200 mil que vão morrer por ano por problemas causados pelo coronavírus, pelo desemprego, por suicídio, pelo aumento da violência?”, questiona.

O presidente do Banco Modal, Eduardo Centola, tem a mesma opinião em relação à paralisação das empresas. “Diferentemente de outros países, no Brasil não conseguimos prover a assistência financeira para pequenos e médios negócios e muitos estarão desempregados”, diz o executivo. Segundo ele, de maneira geral, as estatísticas mostram que o vírus se espalha rapidamente, mas tem uma letalidade diferente dependendo da faixa etária. “Para pessoas saudáveis, entre 20 e 50 anos, essa mortalidade é muito pequena. Então, acho que poderia existir um meio termo para incentivar essas pessoas a voltar a trabalhar, reabrir seus negócios, com cuidados especiais”, disse o executivo, que também é membro do conselho da construtora chinesa CCCC, dona da Concremat no Brasil.

Segundo Centola, não vai ser possível o País estruturar financeiramente um plano Marshall. Na China, diz ele, bancos auxiliaram pequenos negócios, mesmo sem eles pedirem. O governo chinês foi pró-ativo. “Estou conversando muito com empresários de médio e grande porte no País. Se passar mais duas semanas, vão começar a despedir muita gente.” Para ele, a abordagem do Brasil não pode ser uma cópia de outros lugares. “Tem de ser de acordo com a realidade brasileira.”

Meio termo

A busca de um meio termo, no entanto, tem permeado boa parte das conversas e reuniões, relatam empresários. O dono do grupo Varanda de restaurantes, Sylvio Lazzarini, afirma que neste momento não tem como não haver uma paralisação para tentar frear o avanço do vírus no País. “Estamos frente ao desconhecido não só para o Brasil como para o resto do mundo. As medidas foram duras e necessárias.”

Ele acredita, entretanto, que em mais 15 dias será possível iniciar medidas de flexibilização para o funcionamento dos estabelecimentos. “Restaurantes, por exemplo, poderiam funcionar, mas não na sua capacidade máxima, com mesas mais distantes umas das outras.” Lazzarini diz que isso seria importante para dar uma luz no fim do túnel para os pequenos empresários, informais e trabalhadores autônomos.

Para o presidente da Racional Engenharia, Newton Simões, o País está vivendo um período de pânico, o que levou ao lockdown. “Espero que a próxima fase, dentro de duas ou três semanas, com maior racionalidade, venhamos a entender que a parada é insustentável e perigosa. Então medidas devem ser tomadas com responsabilidade e empatia para negociações que nos permita voltarmos a funcionar.” Na avaliação dele, passada essa fase, virá um cenário novo e desafiador do pós-crise, onde haverá uma forte alteração no jogo político e econômico.

O presidente da construtora Vitacon, Alexandre Frankel, especializada em imóveis compactos, também tenta encontrar uma solução moderada para manter as atividades. A empresa tem 20 obras em operação no Brasil. “Antes do coronavírus, o setor imobiliário estava num momento de aceleração e recuperação”, disse Frankel, que também é vice-presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

“Se balancear o risco e retorno para a sociedade, é uma atividade que compensaria não ser parada”, disse. Segundo Frankel, as orientações gerais do setor, em conjunto com o sindicato dos trabalhadores, foi de não parar as obras. “Entende-se que tem um ambiente mais seguro, que são mais abertos, sem grandes aglomerações. Estamos seguindo essas orientações.”

Na segunda-feira, o grupo Cosan, do empresário Rubens Ometto Silveira Mello, divulgou um comunicado ao mercado informando que a companhia não pretende, neste momento, reduzir o quadro de funcionários. O conglomerado é dono de duas concessões - Comgás e ferrovias -, além de ser sócia, junto com a Shell, da Raízen, segunda rede de postos de combustíveis do País. “A gente acha que é fundamental numa hora dessas dar tranquilidade para o time. Estamos fazendo o Brasil continuar funcionando - levar gás à população, ter combustível nos postos - e movimentando o agronegócio”, disse Marcos Lutz, presidente do grupo.

Segundo ele, uma parte da companhia trabalha em home office, mas “o grosso não pode parar” porque o grupo atua em atividades essenciais da economia. “Neste caso, aumentamos as precauções e cuidados com a saúde.”

O mundo em busca de uma saída

Um estudo divulgado no último dia 16 por pesquisadores do Imperial College de Londres, que vem fazendo quase em tempo real projeções do crescimento da covid-19 e avaliação das ações em andamento, simulou como poderia se desenrolar a epidemia nos Estados Unidos e no Reino Unido, a partir de observação das medidas tomadas na China, na Coreia e na Itália.

Eles modelaram duas estratégias: uma de mitigação, que se concentra em desacelerar, mas não necessariamente em impedir a propagação do vírus, o que reduz o pico de demanda de cuidados de saúde e protege aqueles com maior risco doença grave por infecção; e a segunda, de supressão, que visa reverter o crescimento epidêmico, reduzindo número de casos a níveis baixos.

Pelo estudo, eles estimam que as políticas de mitigação (que combinam isolamento em casa dos casos suspeitos, quarentena para quem mora com pessoas suspeitas e distanciamento social para os mais velhos e aqueles em maior risco de doença severa) podem reduzir o pico de demanda por atendimento em 2/3 e reduzir as mortes pela metade. Mas ainda assim, resultaria em centenas de milhares de mortes – em vez de milhões –, e continuaria havendo uma sobrecarga do sistema de saúde.

A supressão, defendem os autores, liderados por Neil Fergunson, é a única estratégia capaz de evitar de fato mortes e sobrecarga do sistema. A medida é composta por distanciamento de toda a população, isolamento domiciliar de casos e quarentena familiar de seus familiares membros, além de fechamento de escolas e universidades.

Segundo os pesquisadores, porém, para manter o efeito, a supressão teria de continuar por muitos meses, até o desenvolvimento de uma vacina. Pelos cálculos do grupo, até seria possível ter interrupções do isolamento, mas breves, para não dar tempo de uma nova expansão de eventuais surtos.

A China só está começando agora a reabrir a província de Hubei, onde fica Wuhan, depois de ter zerado a transmissão local, mas a cidade epicentro da epidemia ainda deve ficar fechada por mais duas semanas. O país, porém, começou a registrar casos importados, o que gera muita incerteza sobre como pode ser uma segunda onda da epidemia por lá.

Para os pesquisadores, essa reabertura, para dar certo, demanda uma vigilância permanente e a continuação dos testes em massa, a fim de detectar rapidamente inícios de novos surtos e de novo estabelecer medidas mais restritivas. Isso até se conseguir uma vacina ou a chamada imunização de rebanho, quando uma grande parcela da população foi contaminada já não corre mais o risco de ficar doente.

O biólogo Fernando Reinach, colunista do Estado, afirma que acompanhar os desdobramentos da reabertura de Wuhan será fundamental para entender como a epidemia vai se comportar. “O vírus vai continuar presente, por exemplo com pessoas que estarão chegando contaminadas do exterior, e vai ser importante ver como eles vão evitar para ter novos surtos”, diz.

Para ele, por enquanto o único caminho que parece seguro para evitar muitas mortes é mesmo conter a população. O outro caminho, diz, seria fazer como a Coreia, que está testando em massa a população e agindo rapidamente para conter quando há infectados e rastrear os seus contatos, a fim de evitar a dispersão. O país tem um número grande de casos, cerca de 9 mil, mas já fez mais de 300 mil testes e teve cerca de 120 mortes, 1,3% dos casos.

“Nesse momento, não parece que o Brasil conseguirá fazer essa testagem em massa, mas pode se preparar para alcançar esse cenário daqui 3 meses. E então começar a liberar as pessoas aos poucos, fazendo essa vigilância constante e tomar providências quando pipocarem novos casos”, defende.

“Não existem ainda meios de avaliar se as medidas que estão sendo implementadas, sobretudo pelos governos estaduais e municipais, surtirão os efeitos necessários. Mas projeções feitas para outros países indicam a necessidade de lockdown por, ao menos, dois meses. Será igual no Brasil. Quando entendermos melhor a dinâmica aqui, poderemos ter alguns números”, comenta o pesquisador de modelagem epidemiológica Roberto Kraenkel, Unesp. “A questão da ‘segunda onda’ existe e é relevante. Vamos ver como será em Hubei. O que é certo é que, com os conhecimentos que se acumulam, haverá a necessidade de testar parte considerável da população para ter uma espécie de alerta.”