Loja 'sustentável' do Boticário no Ibirapuera usa 3 toneladas de plástico reciclado

O Grupo Boticário está ampliando sua aposta na reciclagem, em outro projeto piloto que vai virar realidade a partir da próxima quinta-feira, dia 19, no Parque do Ibirapuera. É a primeira loja “pop-up” sustentável do grupo, feita a partir de 3 toneladas de plástico reciclado. O material reaproveitado foi usado para construir toda a unidade, do piso às paredes.

Além da unidade temporária perto do Portão 10 do Parque do Ibirapuera, o grupo de perfumaria vai abrir mais outros oito pontos de venda sustentáveis pelo País: dois no Paraná, dois no Rio Grande do Sul, três em São Paulo e um no Ceará. No parque paulistano, a loja terá 47,5 metros quadrados e vai vender produtos da linha do Grupo Boticário que tenham atributos sustentáveis, seja na composição ou na embalagem. Todas essas unidades funcionarão por cerca de 45 dias e vão estar abertas durante a temporada de vendas de Natal.

Segundo André Farber, vice-presidente de negócios e franquias da companhia, uma das proposta das “pop-ups” é divulgar para o consumidor o programa de logística reversa do grupo de perfumaria. Todas as 4 mil lojas da companhia funcionam como pontos de coleta de embalagens de cosméticos – tanto de produtos das marcas do Grupo Boticário quanto de concorrentes. Parte do material reciclável recolhido nesse projeto será agora utilizado para as unidades temporárias.

De acordo com o executivo do grupo de perfumaria, a sustentabilidade é um objetivo para toda a cadeia produtiva do Grupo Boticário. A proposta é ir ampliando a reutilização de materiais aos poucos. “Nosso compromisso é ampliar a sustentabilidade em nossa cadeia, sempre que for possível. A ideia é que todas as novas versões de produtos se provem um pouco mais sustentáveis do que as anteriores”, diz Farber.

Dois lados

Para o consultor em marcas Jaime Troiano, da Troiano Branding, embora a Natura – principal concorrente da marca O Boticário – seja conhecida por sua ligação histórica com o tema da preservação ambiental, é natural que O Boticário também busque um papel dentro dessa discussão. “Esse território do meio ambiente é coletivo, não pertence mais a uma ou outra marca”, diz Troiano. “Todo mundo está falando da defesa da Amazônia. O assunto não é mais uma propriedade individual. Abordá-lo é hoje obrigação de todos.”