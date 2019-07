Loja vende café do Central Perk em homenagem aos 25 anos da série 'Friends'

Para comemorar os 25 anos de Friends, uma das séries que mais assistidas da TV, a rede de cafés americana Coffee Bean & Tea Leaf lançou bebidas comemorativas para que os fãs tenham a sensação de tomar o famoso café do Central Perk, onde os amigos se encontravam. Se não é possível sentar no sofá famoso da cafeteria preferida dos personagens, comprar pacotes de 340 gramas de grãos com torra média ou intensa da marca fictícia já é uma realidade que custa R$ 9,95. Uma lata de chá preto com 20 sachês da linha comemorativa custa o mesmo valor.

O lançamento é uma parceria da rede com a Warner Bros e estará disponível em lojas físicas nos Estados Unidos a partir de 31 de julho. Para quem deseja comprar por e-commerce, os produtos já estão disponíveis. Vale lembrar que os cafés de torra intensa e média são blends de grãos brasileiros e colombianos. A opção de sabor mais intenso é descrita no site promocional com aroma de cacau e uma finalização levemente adocicada.

Para completar a comemoração a rede ainda criou bebidas inspiradas em cada um dos personagens. Quem comprar as bebidas da edição limitada nas lojas físicas nos Estados Unidos no dia 4 de agosto (dia do amigo por lá), ganha outra para dar a uma pessoa querida.