Lojas Marisa anuncia oferta de ações que pode movimentar R$ 654 milhões

A Lojas Marisa anunciou uma oferta de ações (follow on) do tipo primária, ou seja, com emissão de novos papéis, e com distribuição restrita, para um determinado número de investidores (Instrução CVM 476).

Contando lotes extras, a oferta pode girar até R$ 654 milhões ao preço do fechamento de segunda-feira, 25, de R$ 10,65. Serão inicialmente 46.875.000 ações, mais lote adicional de até 20% (9.375.000) e suplementar de até 11% (5.208.333).

O preço da ação na oferta será definido em procedimento de coleta de intenções que tem início nesta terça-feira, 26, e se encerra no dia 4 de dezembro. O encerramento do período de subscrição prioritária é 2 de dezembro.

No último dia 8 de novembro a companhia havia anunciado a contratação de bancos para um potencial oferta, que são Itaú BBA (líder), Bradesco BBI, Bank of America e BB Banco de Investimento, com esforços no exterior.

O início de negociação das ações da oferta (sem considerar lote suplementar) na B3 está previsto para 6 de dezembro. A companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a oferta para amortização ou liquidação de dívidas e reforço do capital de giro.