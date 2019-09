Lucro da Caixa aumenta 21,6% no segundo trimestre e chega a R$ 4,2 bilhões

A Caixa Econômica Federal apresentou lucro líquido contábil de R$ 4,212 bilhões no segundo trimestre, cifra 21,6% maior que um ano antes, que foi de R$ 3,464 bilhões. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, o crescimento foi de 7,4%.

O resultado do banco no segundo trimestre foi impulsionado, segundo o relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, pelo aumento de 12,4% na margem financeira, receitas de serviços estáveis e leve redução nas despesas administrativas.

No semestre, o lucro líquido contábil da Caixa totalizou R$ 8,132 bilhões, 22,2% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado, de R$ 6,655 bilhões. "O resultado alcançado no semestre demonstra que a atuação da empresa está ancorada em uma sólida base de geração de lucros recorrentes, originada, essencialmente, em sua robusta capacidade operacional", destaca o banco.

A carteira de crédito da Caixa totalizou R$ 682,445 bilhões no segundo trimestre, queda de 0,5% ante o primeiro e de 1,9% em um ano. Tanto o segmento de pessoa física quanto o de jurídica encolheram no período.

A Caixa encerrou junho com R$ 1,312 trilhão em ativos totais, cifra 3,3% maior em um ano. Em relação a março a alta é de 1,6%. Seu patrimônio líquido soma R$ 86,447 bilhões no segundo trimestre, aumento de 9,6% em um ano e de 1,0% no comparativo trimestral.

A Caixa informou ainda que foi retirada a ressalva do balanço no segundo trimestre por causa de investigações da Polícia Federal envolvendo o banco público, conforme antecipou a Coluna do Broadcast em 21 de junho. "Com a chegada da nova gestão e a conclusão das investigações internas, a ressalva do balanço foi retirada", destacou o banco, acrescentando que não houve qualquer ajuste nas demonstrações contábeis da instituição decorrente do processo investigativo.

Venda de ações

Considerando ajustes, o lucro líquido recorrente da Caixa foi de R$ 3,704 bilhões, cifra 3,0% maior ante o segundo trimestre de 2018, de R$ 3,596 bilhões. A diferença entre o lucro líquido contábil e o recorrente se dá, principalmente, por causa do impacto positivo de R$ 2,279 bilhões com a venda das ações da Petrobrás. Do lado negativo. o banco cita R$ 683 milhões em gastos com programa de desligamento voluntário de funcionários.

No semestre, o lucro líquido recorrente da Caixa somou R$ 7,558 bilhões, elevação de 3,0% ante o mesmo período do ano passado, de R$ 7,340 bilhões.