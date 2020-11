Lucro da Caixa cai 76,4% no 3º trimestre, para R$ 1,98 bilhão

O lucro líquido contábil da Caixa Econômica Federal caiu 76,4% no terceiro trimestre do ano para R$ 1,89 bilhão, refletindo as medidas encabeçadas pelo banco para mitigar os efeitos da crise pandêmica. Nos nove primeiros meses do ano, o lucro do banco público foi a R$ 7,498 bilhões ante R$ 16,158 bilhões no mesmo intervalo do ano passado.

A Caixa emprestou mais no ano. A carteira de crédito no conceito ampliado fechou setembro com saldo de R$ 756,5 bilhões, aumento de 5% frente a junho deste ano. Segundo a Caixa, o número reflete, ainda, crescimento de 10,7% no saldo da carteira em relação ao terceiro trimestre de 2019.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco público estava em 12,7% ao final de setembro, com redução de 01 ponto porcentual na comparação com junho de 2020.

A Caixa afirmou que no terceiro trimestre não houve alterações no processo de apuração da provisão de risco de crédito, bem como na constituição de provisão prudencial, além das já existentes. "A Caixa continuará acompanhando as operações de crédito, em especial quanto aos reflexos da pandemia de Covid-19 na economia", segundo o documento que acompanhou o demonstrativo financeiro do banco público.

O banco teve posição de destaque na pandemia, visto que foi a instituição responsável pelo pagamento do auxílio emergencial. Segundo o banco público, R$ 261,2 bilhões foram pagos nesse auxílio do governo para 67,8 milhões de pessoas até o dia 24 de novembro.

Desenhando o potencial de seu banco digital, o qual pretende levar à Bolsa em 2021, a Caixa ressaltou no balanço que mais de 8,5 bilhões de transações foram realizadas nos canais digitais, compostos pelo Caixa Tem, Internet banking e app Caixa.

Ainda informou que, no terceiro trimestre, os meios de pagamentos digitais representaram 80,4% de participação no total de transações efetuadas, excluindo-se aquelas realizadas nas unidades lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e rede parceira compartilhada. Nos canais "app Caixa" e no "app Caixa Tem" foram realizadas 7,6 bilhões de transações, de acordo com o banco.