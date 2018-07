Lucro da Motorola caiu 84% no 4º trimestre A Motorola, segunda maior fabricante de aparelhos celulares do mundo, informou que obteve lucro líquido de US$ 100 milhões (US$ 0,04 por ação) no quarto trimestre do ano passado, o que representa uma queda de 84% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a emprese apresentou ganho de US$ 623 milhões (US$ 0,25 por ação). Em termos de operações continuadas, os lucros do grupo passaram de US$ 0,21 para US$ 0,05 por ação. A receita da empresa caiu 18% na comparação entre os dois períodos, de US$ 11,79 bilhões para US$ 9,65 bilhões. A média das estimativas dos analistas consultados pela Thomson Financial indicava lucro de US$ 0,13 por ação e faturamento de US$ 9,58 bilhões. Com relação ao primeiro trimestre deste ano, que vai até março, a companhia prevê prejuízo em operações continuadas entre US$ 0,05 e US$ 0,07 por ação. As informações são da Dow Jones.