Lucro da Sabesp mais que dobra no terceiro trimestre na comparação anual

O lucro da Sabesp mais que dobrou no terceiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido da estatal paulista de água e esgoto entre julho e setembro foi de R$ 1,2 bilhão, valor 113,9% superior aos 565,2 milhões de reais obtidos um ano antes.

LEIA TAMBÉM > Quinze das 25 empresas estaduais de saneamento aumentaram a conta de água acima da inflação

Já o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 3 bilhões, salto de 109,8% na comparação com os R$ 1,42 bilhão registrados no mesmo período de 2018.

Além disso, a receita operacional líquida foi de 5,4 bilhões de reais, alta de 42% em relação aos 3,8 bilhões de reais de um ano antes.

Segundo a Sabesp, o início das operações da estatal em Santo André, no ABC Paulista, gerou impacto de R$ 1,275 bilhão em sua receita operacional no trimestre e uma redução de R$ 41,7 milhões nas despesas do período. Já as operações da companhia em Guarulhos, na região metropolitana, geraram impacto de R$ 115,6 milhões na receita operacional da empresa.

Além disso, o arquivamento em outubro de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmando em 2009 com o Ministério Público de São Paulo para a dispensa gradual de funcionários aposentados, permitiu à Sabesp reverter um provisionamento de R$ 173,3 milhões que havia realizado.