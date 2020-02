Lucro do Magazine Luiza cresce 54% em 2019 e chega a R$ 921,8 milhões

O Magazine Luiza reportou lucro líquido 54,3% maior em 2019 na comparação com o ano anterior, chegando a R$ 921,8 milhões. No quarto trimestre, porém, o resultado foi 11,4% menor que no mesmo período de 2018, atingindo R$ 168 milhões.

Segundo a empresa, contribuíram para o desempenho do ano o elevado crescimento das vendas e o resultado positivo do e-commerce, incluindo o marketplace. As vendas do e-commerce cresceram 92,8% no quarto trimestre e responderam por 48% das vendas totais da companhia no período.

Segundo a companhia, o resultado foi impulsionado pela performance do aplicativo, que alcançou a marca de 19 milhões de usuários ativos mensais (incluindo, além do Superapp do Magalu, os aplicativos Netshoes, Zattini e Época Cosméticos).

O Magalu encerrou o quarto trimestre com 1.113 lojas, sendo 912 convencionais, 195 virtuais, 5 quiosques (parceria com as Lojas Marisa) e o e-commerce. No período, a companhia inaugurou 74 novas lojas. Nos últimos 12 meses, a Companhia abriu 159 novas lojas (34 na Região Sul, 29 no Sudeste, 28 no Centro Oeste, 19 no Nordeste e 49 no Norte).

A receita líquida da empresa subiu 38,5% no comparativo entre mesmos trimestres, para R$ 6,38 bilhões, e 27,6% em 2019, para R$ 15,5 bilhões.

Crédito ao consumidor

A Luizacred, joint venture entre o Magazine Luiza e o Itaú Unibanco responsável pelo financiamento ao consumidor, teve lucro líquido de R$ 34,8 milhões no quarto trimestre, com salto de 121,5% ante igual período do ano anterior. Na mesma base de comparação, sua receita total cresceu de 19,6%, totalizando R$ 416,4 milhões.

Em 2019, porém, o lucro líquido da Luizacred caiu 54% em relação ao ano anterior, somando R$ 40,3 milhões, enquanto a receita total subiu 28,8%, para R$ 1,6 bilhão.

A base de Cartões Luiza cresceu 22,8% comparado ao quarto trimestre de 2018, atingindo 5,2 milhões de cartões. No mesmo período, o faturamento total do Cartão Luiza foi de R$ 8,1 bilhões, crescendo 31,5%.

Nos últimos 12 meses, a carteira de crédito total cresceu 37,4%, alcançando R$ 11,5 bilhões. Segundo a empresa, o resultado da Luizacred continua sendo influenciado pelo forte crescimento da base de cartões e do limite de crédito disponível para os melhores clientes. "Entretanto, com o forte crescimento das receitas e melhoria dos indicadores de inadimplência, o lucro da Luizacred voltou a crescer, atingindo R$ 34,8 milhões".