Lucro do Santander fica acima do previsto e atinge R$ 3,9 bi no 4º trimestre

O Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial, que não considera ágio de aquisições, de R$ 3,958 bilhões no quarto trimestre, alta de 1,4% em relação ao terceiro trimestre e de 6,22% em comparação ao quarto trimestre de 2019. O resultado ficou 11,5% acima das projeções de analistas do mercado, de R$ 3,55 bilhões, conforme a média de cinco casas consultadas pelo Prévias Broadcast (BTG Pactual, Citibank, Eleven Financial, Goldman Sachs e Safra).

A subsidiária brasileira do banco espanhol terminou 2020 com lucro de R$ 13,849 bilhões, 4,8% menor que o resultado de 2019.

A carteira de crédito ampliada do Santander Brasil encerrou dezembro com saldo de R$ 512,485 bilhões, alta de 4,3% em relação a setembro. Em um intervalo de 12 meses, os empréstimos cresceram 18,5%.

Também ao fim de dezembro, os ativos totais do banco somavam R$ 1,002 trilhão, alta de 16,4% em relação a um ano antes.

As despesas com provisões para devedores duvidosos, as chamadas PDDs, foram reduzidas em 3,86% no quarto trimestre em relação ao anterior, para R$ 3,609 bilhões. Na comparação a igual trimestre de 2019, houve leve alta de 0,67%.

No ano todo, as despesas com provisões somaram R$ 15,344 bilhões, alta de 7,2% em relação a 2019, como reflexo do reforço no colchão para a crise causada pela pandemia.

Inadimplência estável

O índice de inadimplência do banco, considerando atrasos acima de 90 dias, permaneceu estável em 2,1% no quarto trimestre frente aos três meses imediatamente anteriores. Tal desempenho foi visto tanto na carteira de pessoa física quanto na corporativa.

No ano, ao contrário do que o mercado temia por causa da pandemia, o indicador melhorou. Assim, o índice de inadimplência do Santander Brasil também fechou em 2,1% contra 2,9% em 2019.

O indicador de calotes de curto prazo, que compreende atrasos entre 15 e 60 dias, foi a 2,8% no quarto trimestre contra 3,1% no terceiro e 3,9% em um ano. A melhora no comparativo trimestral foi possível, principalmente, pela qualidade dos ativos da pessoa física, mas também foi vista queda da inadimplência por parte das empresas.

Demissões e fechamento de agências

O Santander Brasil eliminou 3.220 funcionários e fechou as portas de 175 agências em 2020. Os movimentos ocorreram em meio à pressão em cima dos bancos por mais eficiência diante da concorrência e o reforço em provisões para devedores duvidosos para fazer frente ao aumento de calotes esperado por conta da covid-19.

Em 2020 os grandes bancos no Brasil se comprometeram a não demitir funcionários durante a pandemia, aderindo, inclusive, ao abaixo assinado "Não Demita". O Santander, contudo, não seguiu com a prática em todo o ano.

No início de junho, demissões feitas pelo banco começaram a se tornar públicas diante da denúncia do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. O Santander Brasil explicou, na ocasião, que o compromisso de não demitir havia terminado em maio.

No quarto trimestre de 2020, o Santander Brasil cortou 548 funcionários e encerrou 15 agências. O banco encerrou o ano com uma rede física de 2.153 unidades e um quadro de 44.599 trabalhadores.