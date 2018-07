Lucro líquido da Microsoft subiu 79% no 4º trimestre

A Microsoft informou que seu lucro líquido aumentou 79% no quarto trimestre de 2007 (segundo trimestre fiscal) na comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro da gigante de software chegou a US$ 4,71 bilhões, de US$ 2,63 bilhões no último trimestre de 2006. A receita aumentou 30% na mesma base de comparação e chegou a US$ 16,37 bilhões, de US$ 12,54 bilhões. As informações são da Dow Jones.