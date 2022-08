Lucro também pode ser em moeda estrangeira

Quando se fala em investimento internacional, logo vêm à cabeça as opções em renda variável, como a Bolsa de Valores. Apesar de o número de opções disponíveis nos Estados Unidos, por exemplo, ser realmente gigantesco no universo das ações, a renda fixa também começa a ter o seu espaço. O desvalorizado real ajuda nesse processo.

“A renda fixa internacional tem uma importante função de diversificação. Tende a oferecer algum tipo de proteção e reduz a volatilidade”, afirma Martin Iglesias, especialista líder em investimentos e alocação de ativos do Itaú Unibanco.

“Para conter a alta da inflação vista em diversos países, os bancos centrais recentemente precisaram tomar medidas agressivas no aumento das taxas de juros. Com isso, os investidores em renda fixa estão atentos às diversas possibilidades de retornos mais elevados nessa classe de ativos”, destaca Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management.

Os juros norte-americanos, por exemplo, estão em um intervalo entre 2,25% e 2,5% ao ano e não devem parar por aí, avalia Gonçalvez. “Além do benefício da diversificação, que é extremamente importante, tem a rentabilidade em uma moeda mais forte.”

O representante do Itaú Unibanco comenta que, principalmente diante do cenário atual de juros altos, ter parte dos recursos aplicada em renda fixa no exterior é uma maneira interessante de proteger o patrimônio. “A renda fixa internacional não tem o mesmo nível de rentabilidade local, mas tem a função de diversificação, que é muito importante”, afirma Iglesias, ao citar que o Tesouro norte-americano, por exemplo, tem esse papel. “Mas temos diversas opções de renda fixa no exterior para atender às necessidades dos mais variados perfis de clientes.” Para Iglesias, com o mercado conturbado, com juros baixos, indicadores econômicos preocupantes e a oscilação cambial, ter parte das reservas no exterior pode ser uma boa estratégia.

O executivo da Box Asset Management concorda que, com a expectativa de os juros norte-americanos subirem mais, o investimento em renda fixa nos Estados Unidos é uma oportunidade de proteger parte do patrimônio em dólar. “É necessário ponderar que eles estão no início do ciclo de alta. Então, o mais racional seria esperar os juros por lá subirem mais – com maior previsibilidade do FED (Federal Reserve, o banco central norte-americano) – e, a partir daí, buscar por investimentos em títulos prefixados”, avalia Gonçalvez.

Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos, concorda com a importância da diversificação global. De acordo com ele, nos últimos anos, os investimentos lá fora renderam muito bem, principalmente se comparados com os do Brasil. “Agora, estamos numa mudança de ciclo e pode ser que ativos brasileiros tenham performance um pouco melhor do que lá fora, mas isso não reduz a importância de ter um portfólio bem diversificado e não só entre as classes (multimercados, renda fixa, renda variável, entre outros). Faz bastante sentido ter exposição internacional”, diz. De acordo com o analista, hoje existem várias formas de investir em fundos internacionais que não sejam de renda variável.

Mesmo dentro das opções de renda fixa, há diferença entre o que é disponibilizado por aqui e no exterior. “Aqui estamos acostumados a ver títulos pós-fixados. Lá fora é um cenário bem diferente e estável e a maior parte da renda fixa é prefixada”, exemplifica Komura.

Fundos, uma opção fácil de operar

Além da opção de compra de título do Tesouro norte-americano, há diversas maneiras de investir em renda fixa no exterior. Exchange Traded Funds, popularmente conhecidos como ETFs, são uma das opções mais populares e permitem realizar o investimento de maneira simples, conforme afirma Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management.

“Eles se destacam pela baixa taxa de administração cobrada ao ano, com pagamento mensal de dividendos”, comenta. “O universo de renda fixa é muito abrangente, sendo ainda possível investir em títulos de dívidas de empresas brasileiras emitidos no exterior. Além de possuírem benefícios tributários, rendem mais do que a poupança e ainda em dólar, ou seja, contam com a diversificação e proteção contra a inflação ao mesmo tempo”, complementa.

Martin Iglesias, especialista líder em investimentos e alocação de ativos do Itaú Unibanco, afirma que é possível garantir a diversificação da carteira mesmo com quantias baixas para investir. Antes, as opções de investimento em renda fixa no exterior estavam limitadas a um público muito pequeno. Mas isso vem mudando. A instituição financeira tem opções de aplicação em fundos de renda fixa internacional a partir de R$ 1.

Mas o especialista afirma que não é aconselhável ter a renda fixa internacional na carteira como único ativo. O ideal é destinar um pequeno valor para esse tipo de produto em um porcentual que vai depender do perfil do investidor. No caso do investidor conservador, diz Iglesias, ele nem deve considerar esse tipo de aplicação. Para os demais perfis, moderado, arrojado e agressivo, ele sugere 10%, 15% e 16%, respectivamente.