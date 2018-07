Lucro trimestral do Bank of America cai para US$268 mi no 4 tri O Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, reportou nesta terça-feira queda em seu lucro trimestral, atingido pelas perdas acumuladas com crédito e fracos resultados de seu banco de investimentos. O lucro líquido foi de 268 milhões de dólares, ou 0,05 dólar por ação, ante 5,26 bilhões de dólares e 1,16 dólar por ação, no mesmo período do ano anterior. (Reportagem de Jonathan Stempel)