Lufthansa vai reativar Airbus A380; modelo é um dos maiores do mundo

FRANKFURT - O grupo alemão Lufthansa anunciou na segunda-feira, 27, que planeja voar novamente com o Airbus A380 a partir do verão de 2023, juntando-se a outras aéreas que anunciaram o retorno da aeronave de grande porte.

A Lufthansa disse que a medida é uma resposta ao aumento da demanda e atrasos nos pedidos de aeronaves, acrescentando que ainda não decidiu os destinos e quantas aeronaves irá colocar de volta no céu.

A pandemia da covid-19 acelerou o fim dos maiores jatos do mundo, mas o avião de dois andares está ganhando uma nova vida à medida que as companhias aéreas lutam para lidar com a crescente demanda e a escassez de modelos mais novos.