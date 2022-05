Efeitos colaterais de um choque de juros são perversos, mas sem ele seria ainda pior

Estamos vivendo um choque de juros como nunca tivemos. No último ciclo de alta, com início em abril de 2013, o Banco Central do Brasil levou 27 meses para subir a Selic em sete pontos porcentuais. Dessa vez, espera-se um salto de quase 12 pontos porcentuais em apenas 18 meses.

A razão é conhecida: a combinação (rara) entre alta no preço internacional das commodities e forte desvalorização cambial, magnificada ainda pelas condições climáticas desfavoráveis aqui no Brasil. Uma tempestade perfeita. O remédio para tantos males é subir juros, subir ainda mais, mais um pouco e aguardar o resultado conhecido: desaceleração do nível de atividade e, um dia desses, queda da inflação.

Economistas não ortodoxos gostam de pontuar que, como a inflação não é de demanda, refrear a atividade de nada adianta para combatê-la. O preço da alface, que subiu 45% nos últimos 12 meses, pouco se importa com as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Tampouco o repolho, que aumentou 54,7%. A opinião convencional, sustentada por evidências empíricas, é que juros altos podem combater os efeitos secundários de um choque de oferta e, portanto, continuam sendo uma ferramenta necessária. E tome juros.

Confrontar a relação entre juros e inflação pode ser perigoso. Na Turquia, o autocrata Erdogan sentiu-se à vontade para urdir uma teoria tão inusitada quanto criativa, que custou a cabeça de três presidentes do Banco Central. Para ele, juros altos são o problema, não a solução. Assim, quando a inflação turca deu um salto em 2021, o Banco Central deles não só não aumentou a taxa básica, como promoveu sua redução. Os juros reais ficaram fortemente negativos, estimulando o consumo, e a economia cresceu 9% no ano passado. A inflação? Saltou de 20% para 70% ao ano, no rastro de uma forte desvalorização cambial e um frenético faniquito dos mercados financeiros. A cloroquina econômica do presidente turco tem sido desastrosa.

A campanha eleitoral oferece oportunidades para que a agenda econômica seja discutida com maior amplitude. Não subir juros quando a inflação se eleva não dá certo. Mas os efeitos colaterais de um choque de juros são perversos, devastadores. A queda da inflação será lenta e dolorosa, para comiseração de todos. O remédio fará mal ao doente, mas sem ele seria ainda pior. Isso é pouco animador. É preciso ampliar o debate e discutir novos ingredientes na política anti-inflacionária.

* ECONOMISTA. FOI DIRETOR DE POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO CENTRAL E PROFESSOR DE ECONOMIA DA PUC-SP E FGV-SP