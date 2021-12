Luis Stuhlberger: ‘Se governo tivesse se limitado a precatórios, mercado teria comprado’

O sócio fundador e presidente da gestora Verde Asset Management, Luis Stuhlberger, afirmou na noite desta terça-feira, 30, que os gastos do governo este ano não vão subir tanto e a situação das contas fiscais do Brasil será no final melhor do que se previa anteriormente. Mas a intenção populista do governo, de querer gastar mais para garantir votos nas urnas em 2022, acabou gerando ruídos no mercado e provocando descontentamento entre investidores.

"Se o governo tivesse se limitado a resolver o problema dos precatórios e não tomar medida eleitoreira, o mercado teria comprado (a mudança)", afirmou o gestor.

O governo Jair Bolsonaro até agora não tinha viés populista, destacou o gestor. "Mesmo com os gastos adicionais, não chega aos pés do que a esquerda fez, do que o PT fez", disse Stuhlberger.

O governo gastou R$ 600 bilhões a mais na pandemia e a reação dos investidores foi de entendimento, ressaltou o gestor. Mesmo o custo do programa social, de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), "não é o fim do mundo". O problema foi o viés populista das últimas medidas do Planalto.

"Não estamos em situação (fiscal) tão ruim", completou, destacando que este ano o Brasil vai ter "superávit primário zero", melhor do que o déficit fiscal de R$ 300 bilhões a R$ 400 bilhões projetado anteriormente para 2021. "O gasto público este ano está menor do que começou.

Se a PEC dos Precatórios fosse vendida desde o primeiro momento como está saindo na proposta do Senado, aprovada em comissão do Senado nesta terça, não teria sido tão ruim.

"Agora a pasta de dente saiu do tubo e você não pode colocar ela de volta", disse Stuhlberger em live, ressaltando que "contabilidade criativa e manobra eleitoral" para a mesma despesa acaba passando imagem muito pior do País, sobretudo perto de eleições.

"De maneira mais bem vendida e honesta não teríamos passado por isso", afirmou Stuhlberger ao ser questionado sobre os recentes eventos fiscais em Brasília.

Sobre o teto de gastos, Stuhlberger afirmou que quando o mecanismo foi concebido para limitar a alta dos gastos públicos, no governo de Michel Temer, a expectativa era de que se a economia crescesse e o governo gastasse só até o limite da inflação do ano, em cinco anos não se precisaria mais do teto. "O que aconteceu foi que o PIB cresceu muito pouco, e junto com a pandemia."

‘Inflação alta tira mais votos do que desemprego’

O sócio fundador da Verde Asset afirmou também que a inflação alta tira mais votos do que o desemprego e as crises políticas. E isso vale para o Brasil e os Estados Unidos.

Por isso, com a popularidade do presidente Joe Biden caindo muito por causa da inflação alta e persistente na maior economia do mundo, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vai ter que ser mais firme. Hoje, o presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, sinalizou que pode reduzir em ritmo mais forte as compras de ativos.

O comportamento da inflação, avalia o gestor do fundo multimercado Verde, tira a ilusão que o poder dos bancos centrais é ilimitado. "A gente está acostumado que o Fed e o BCE (Banco Central Europeu) podem tudo", disse em live. Nesse ambiente de impressão ilimitada de dinheiro nos últimos anos, a visão do mercado é de impotência diante desse poder, ressaltou Stuhlberger.

"Mas hoje apareceu a conta. A popularidade de Biden está caindo muito por conta da inflação, chegou o inimigo", disse Stuhlberger, destacando que este é o aviso de que os bancos centrais não podem tudo. "Podem continuar com os juros baixos, mas têm que lidar com a inflação e a inflação tira mais voto que desemprego e crise política".

Stuhlberger conversou no início da noite desta terça com o sócio da Skopos, Pedro Cerize.