Vivemos tempos de renovação exponencial da publicidade com os novos elos digitais

Dínamos transformam energia mecânica em elétrica. A palavra, por analogia, pode definir a publicidade: ela é um dínamo que transforma comunicação em riqueza para a sociedade.

Exagero? Definitivamente não. Em setembro, o Cenp (Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário) e a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) lançaram um alentador estudo produzido pela consultoria Deloitte, baseado em metodologia aplicada em vários outros países, visando comprovar a força multiplicadora da publicidade. Os resultados do estudo são eloquentes: cada real investido em publicidade retorna com mais R$ 8,5 à economia, em mais uma comprovação da força da publicidade. Ao conectar anunciantes a consumidores, a publicidade, como um dínamo, faz a roda da economia girar melhor e mais rápido.

Uma das iniciativas do Cenp, o Cenp-Meios, um indicador de máxima precisão do investimento em publicidade, trouxe esta semana mais uma demonstração da força da atividade: os investimentos publicitários no Brasil tiveram um vigoroso crescimento em 2021, chegando perto de R$ 20 bilhões, um aumento de 38,8% em relação ao ano anterior.

Em 2019, antes do flagelo da covid-19, o investimento foi de R$ 17,5 bilhões. Mesmo tendo de se levar em conta na comparação os efeitos da inflação no período e o aumento da base de agências participantes do Cenp-Meios (elas eram 226 em 2019 e foram 298 no ano passado), é indiscutível que empresas anunciantes de todos os setores e regiões recorreram à publicidade, planejada, criada e veiculada por agências profissionais, para alavancar seus negócios e buscar superar as incertezas e dificuldades que todos atravessamos nos últimos dois anos.

Olhando para os resultados do Cenp-Meios, não fiquei surpreso com o crescimento do PIB no ano passado, da ordem de 4,6%.

Não foi a primeira vez, certamente não será a última, que se recorre à publicidade em momentos de crise. Pelo contrário, esta parece ser uma prática bem aprendida pelos anunciantes brasileiros.

A publicidade brasileira é uma das mais premiadas do mundo, fruto da organização coletiva da indústria da comunicação. Criativa, memorável e ética, ela traduz os valores, a missão e os atributos de uma empresa, de seus produtos e serviços, criando um valor percebido pelos consumidores muito maior do que a etiqueta de preço. Publicidade constrói e posiciona marcas, que se tornam o ativo mais valioso das empresas. Por isso, a publicidade é a indústria de ponta da economia criativa que gera riquezas, empregos e impostos. Nenhuma empresa pode renunciar ao seu tom de voz, tanto mais em momentos de extrema incerteza, como os atuais.

Vivemos tempos de renovação exponencial da publicidade, provocada pela chegada dos novos elos digitais e acelerada pela pandemia e pelas novas demandas dos consumidores, cada vez mais exigentes não só com o desempenho dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, como também pelo comprometimento das empresas anunciantes com a sustentabilidade, a inclusão e outras pautas relevantes para a sociedade.

Neste cenário, o Cenp, uma entidade privada, sem fins lucrativos e sem recursos governamentais, reafirma a sua razão de existir, reunindo representantes das agências, veículos, anunciantes e novos elos digitais, visando harmonizar os interesses legítimos de cada uma das partes e buscando com a autorregulação a emulação das melhores práticas.

É a nossa contribuição para que este dínamo chamado publicidade siga firme e forte.

*CHAIRMAN DA TBWA E PRESIDENTE DO CONSELHO DO CENP