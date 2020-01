Luiza Trajano é eleita Personalidade do Ano da Câmara de Comércio Brasil-EUA

A empresária Luiza Helena Trajano foi eleita Personalidade do Ano 2020 pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, é responsável por grande parte das transformações e pelo salto de inovação e crescimento que tornaram a empresa uma das maiores no mercado varejista brasileiro. No ano passado, o escolhido da Câmara foi o presidente Jair Bolsonaro.

Formada em Direito e Administração de Empresas, ela é responsável pelo desenvolvimento do Grupo Magazine Luiza. Em sua trajetória, coleciona reconhecimentos e premiações como empreendedora, empresária, mulher e líder. O Magazine Luiza possui 900 lojas e nove centros de distribuição localizados em 16 Estados.

Em uma publicação no Instagram, a empresária agradeceu. "Muito honrada em receber o prêmio personalidade do Ano eleita pela Câmara do Comércio Brasil-EUA. Que bom poder ser representante das mulheres em um prêmio que até agora foi tão masculino", escreveu.

"Estamos muito orgulhosos de anunciar Luiza Helena Trajano como ganhadora brasileira do Prêmio Personalidade do Ano 2020", diz publicação da Câmara no Instagram.

Luiza Helena Trajano será homenageada em um jantar de gala do prêmio que será realizado no hotel Marriott Marquis em Nova York no dia 14 de maio. Mais de 1.000 líderes das comunidades internacional de negócios, financeiro e diplomático se reúnem em Nova York a cada ano para esta festa.

Segundo a publicação do Instagram da Câmara, a indicação de Trajano foi aprovada por unanimidade.

Em 2019, a empresária conversou com Focas do Estadão sobre a importância da diversidade nas empresas.