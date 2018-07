Lula diz que governo está neutro em negociação da Vale

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, na entrada do Hotel Glória, no Rio que o governo ainda não tem nenhuma posição quanto às negociações da Vale com a mineradora Xstrata, um negócio estimado em US$ 90 bilhões. Segundo o presidente, o governo "está neutro" quanto a operação. Lula disse, porém, que mais à frente, quando a operação for apresentada formalmente, o governo se posicionará sobre a mesma. Além de participação direta no capital da Vale, o governo participa indiretamente por meio de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Vale é controlada pelo fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), em associação com o grupo Bradesco.