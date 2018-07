Lula se diz neutro 'por enquanto' sobre acordo Vale e Xstrata O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo ainda não debateu as negociações entre as mineradoras Vale e a anglo-suíça Xstrata e que só tomará posição quando conhecer inteiramente a proposta. "O governo não tem posição porque ainda não discutiu esse assunto. Quando conhecermos a proposta, podemos dizer sim ou não. Por enquanto estou neutro", disse o presidente em entrevista a jornalistas na porta do hotel em que se hospeda no Rio. Lula vai jantar nesta quinta-feira com o presidente da Vale, Roger Agnelli, e o governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral (PMDB). Um funcionário de alto escalão disse mais cedo que o governo era contra o projeto da Vale comprar a Xstrata e que pretendia instruir o BNDESPar e o Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, a votarem contra o acordo. O BNDESPar e o Previ integram o grupo de acionistas controladores da Vale e detêm assentos no Conselho de Administração da empresa. "O assunto do jantar é falar de amabilidades. Não tem Xstrata não", disse o governador Sergio Cabral ao chegar ao encontro. Lula também negou aos jornalistas que fosse discutir o assunto na noite desta quinta-feira. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)