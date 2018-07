M. Lynch anunciará novos diretores para área de risco O executivo-chefe (CEO) e chairman do Merrill Lynch, John Thain, que assumiu a direção da empresa no mês passado, afirmou que está contratando um novo co-diretor para administração de riscos e um executivo-sênior para supervisionar os negócios a fim de ter um melhor controle sobre a tomada de risco. Thain, que já foi CEO da Bolsa de Nova York e presidente do banco de investimentos Goldman Sachs, disse que espera nomear o novo co-diretor ainda hoje, mas não deu detalhes sobre o novo chefe de negócios globais. Ambos trabalharão diretamente com Thain. O grupo financeiro Merrill Lynch anunciou hoje prejuízo líquido de US$ 9,8 bilhões no quarto trimestre do ano passado e de US$ 8,6 bilhões em todo o ano. A instituição conseguiu US$ 12,8 bilhões em aportes junto a fundos soberanos da Ásia desde a chegada de Thain e o executivo afirma que a empresa encerrou 2007 com US$ 80 bilhões em caixa e ativos líquidos. O novo capital é significativamente maior do que as perdas na base de ações da Merrill, segundo Thain. O executivo também disse que continuará vendendo alguns ativos e, por outro lado, transferindo capital para negócios lucrativos neste ano. A companhia recentemente vendeu a maioria dos seus negócios de empréstimos para consumo no mercado de médias empresas e uma unidade se seguros. Thain afirmou que não tem planos de vender a participação de 50% da Merrill na BlackRock, uma administradora de fundos de investimento, que tem um valor estimado em mais de US$ 1,3 bilhão. As informações são da Dow Jones.