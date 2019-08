Maconha ganha mais abrangência no País Enquanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Senado discutem o uso da maconha para fins medicinais, o tema ganha mais abrangência no Brasil. A farmacêutica canadense Verdemed montou uma plataforma de informações e serviços de apoio à importação de produtos feitos à base de canabinoides. Com quatro frentes, o portal trará dados sobre o uso medicinal da maconha no Brasil e no mundo, conteúdos técnicos para médicos e ainda orientações quanto aos trâmites de importação direta para uso pessoal. Com a ofensiva, a canadense espera ter 20% desse mercado no Brasil em 2020. Remédio