Magazine Luiza anuncia oferta de ações que pode girar até R$ 5,2 bilhões

A Magazine Luiza anunciou na manhã desta quinta-feira, 31, nesta manhã uma oferta de ações subsequente (follow on), que pode girar até R$ 5,282 bilhões considerando a colocação do lote adicional, que poderá chegar a 33% do lote principal da oferta. O cálculo considera o fechamento da ação no pregão de quarta-feira, 30, de R$ 44,02.

Conforme aprovado pelo conselho de administração, na oferta primária serão emitidas 90 milhões de novas ações. Adicionalmente poderão ser ofertadas até 30 milhões de ações ordinárias, sendo 10 milhões referentes a distribuição primária adicional de novas ações e até 20 milhões na oferta secundária. O preço da ação na oferta será definido ao final do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), em 12 de novembro. Em fato relevante, a companhia informa que o período de subscrição prioritária será entre 1º e 8 de novembro.

Os recursos obtidos com a oferta serão destinados para investimentos em ativos de longo prazo, incluindo a expansão da plataforma de marketplace, investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, automação dos centros de distribuição, iniciativas de serviços digitais, expansão de novas categorias, abertura de novas lojas, transformação das lojas existentes em mini-centros de distribuição, aquisições estratégicas e otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro.

A oferta será coordenada pelos bancos Itaú BBA (coordenador líder), BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco JPMorgan, BB Investimentos, Bradesco BBI, Banco Morgan Stanley e Santander Brasil.