Magazine Luiza chega ao Rio com plano de abrir 50 lojas e campanha com Anitta

Mais de uma década depois de estrear em São Paulo abrindo 50 lojas num único dia, o Magazine Luiza quer repetir essa estratégia de impacto no Rio de Janeiro, porém em ritmo mais lento. Na próxima semana, a companhia inaugura 23 pontos de venda no Estado, começando pela capital e cidades vizinhas como Niterói, Petrópolis e Belford Roxo.

Até dezembro, serão mais 27 lojas no Estado do Rio, em duas ondas de abertura, totalizando 50 lojas e gerando 3 mil novos postos de trabalho. A empresa não revela o valor do investimento.

Leia Também Compra da Plus Delivery pelo Magalu fortalece ecossistema, diz BTG

Com a chegada ao Rio, o segundo maior mercado consumidor do País, a varejista avança na sua cobertura nacional, estando presente em 22 Estados com 1.300 lojas. Os pontos de venda serão integrados ao ecossistema da companhia, que inclui site, Super App e um marketplace que reúne quase 50 mil vendedores.

A abertura de lojas físicas no Rio dá musculatura para o Magalu avançar na estratégia digital. As lojas vão funcionar como minicentros de distribuição de produtos comprados no e-commerce.

Um centro de distribuição de 30 mil metros quadrados em Duque de Caxias (RJ), que já vinha sendo usado para o despacho das mercadorias compradas online, irá também abastecer as novas lojas. Até o final do ano, a empresa pretende ampliar esse espaço para 80 mil metros quadrados, a fim de suportar a expansão dos negócios físicos e online no Estado.

"O Magalu está fazendo a coisa certa: entrar de forma fulminante para ganhar relevância no mercado", afirma o consultor de varejo Eugênio Foganholo, sócio da Mixxer Desenvolvimento Empresarial. Ele observa que no segmento de eletromóvel, onde a empresa atua nas lojas físicas, é muito importante causar impacto.

Ele lembra que, no passado, o Estado e a cidade do Rio de Janeiro foram dominados pelo Ponto Frio. Mas essa marca perdeu relevância. "Hoje o Rio é uma praça meio sem dono em eletromóveis." Tanto a Americanas como a Casa&Vídeo ocuparam parte desse espaço: vendem eletrônicos, mas não os outros produtos das lojas de eletromóvel. Com as lojas físicas, o Magalu vai conquistar essa fatia de mercado.

Além disso, Foganholo destaca importância que a loja física tem para turbinar os negócios online da companhia. "A probabilidade de aumentar a importância do marketplace cresce significativamente." Cada vez mais, as pessoas querem comprar no online e retirar o produto na loja, argumenta o consultor. O momento atual, segundo ele, também é oportuno para esse investimento porque hoje está menos difícil negociar pontos de venda do que no passado recente, antes da pandemia.

Agrados

Está nos planos da companhia a digitalização de espaços públicos da cidade, com disponibilização de rede Wi-Fi em grandes centros. Mil bikes personalizadas da marca em parceria com a empresa Tembici, que opera o modal urbano na cidade, estarão disponíveis de forma gratuita por sete dias para novos usuários.

A campanha que anuncia a chegada do Magalu ao Rio será protagonizada pela cantora Anitta e pela Lu, influenciadora virtual da empresa. A cantora será a estrela de um clipe. “A parceria com a Anitta vai ajudar o Magalu a ganhar o coração do morador do Rio de Janeiro”, afirma Ana Paula Rodrigues, diretora de marketing do Magalu, em comunicado.