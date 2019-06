Magazine Luiza se prepara para ofensiva no Cade caso proposta da Centauro vingue 

O Magazine Luiza está preparado para recorrer ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) caso os acionistas da Netshoes rejeitem a proposta de compra da companhia na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para a próxima sexta-feira, 14, tendo em vista a oferta mais recente da Centauro.

Na última quarta, 12, a Centauro conseguiu um despacho do Cade aprovando um pedido para que o órgão avalie a eventual compra da varejista via rito sumário, ou seja, em até um mês, medida que aliviaria algumas preocupações da Netshoes com o negócio. Por ser parte interessada, o Magazine tem a prerrogativa de apelar ao Cade em até duas semanas e fontes informaram ao Broadcast/Estadão que a empresa fará uso dessa ferramenta, se necessário.

A estratégia acirra ainda mais a disputa pela Netshoes. Na manhã desta quinta, o Magazine Luiza cobriu a oferta da Centauro pela Netshoes, igualando a proposta de compra em US$ 3,70 por ação, aproximadamente US$ 114,9 milhões.

Com a apresentação da nova oferta do Magazine, o conselho de administração da Netshoes voltou a recomendar aos seus acionistas que aprovem a proposta, citando o alto grau de certeza da transação, que seria efetuada até o dia 19 de junho, se aprovada na AGE de amanhã.

"É de interesse dos acionistas da Netshoes garantir uma transação com fechamento em apenas alguns dias de distância, dadas as pressões divulgadas anteriormente sobre o fluxo de caixa operacional e a condição financeira da Netshoes", diz o comunicado enviado pela empresa à Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

O patamar atual de US$ 3,70 por ação foi estabelecido pela Centauro na oferta apresentada na madrugada da última quarta. A empresa já havia proposto um valor mais alto do que a concorrente Magazine Luiza anteriormente, de US$ 3,50, mas, por considerar os riscos do negócio muito altos, a Netshoes avaliou que a oferta não era superior à do Magazine, que, até então, estava em US$ 3,00 por ação.

Ontem, porém, a Centauro, além de aumentar o valor, apresentou algumas medidas para mitigar os riscos do negócio, como um empréstimo de até R$ 120 milhões à Netshoes para reforçar o capital de giro, além de um financiamento adicional com o Banco Votorantim, elevando de R$ 325 milhões para R$ 375 milhões os recursos a serem tomados por empréstimo para subsidiar a fusão.