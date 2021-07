Maggi traz versão repaginada da Galinha Azul em campanha

A Galinha Azul, personagem da Maggi que estourou nos anos 80, voltou com uma versão repaginada em uma nova campanha para comemorar o centenário da Nestlé no Brasil. A ação, assinada pelas agências Factory e Publicis, trazem o mascote em formato 3D e com nova roupagem.

Além de estampar o portfólio da Maggi, a Galinha também é a personagem principal da promoção “Imagina 100 mil no bolso” realizada pela marca de caldos e sopas até o fim de agosto. A iniciativa premiará os consumidores com brindes instantâneos e chances de ganhar R$ 100 mil todo mês. A Galinha também participa de ações com influenciadores relacionadas à nova fase da campanha “Imagina com Maggi” e pode ser vista em pontos de venda.

Além disso, a Galinha Azul terá um grupo no WhatsApp, em que compartilhará dicas de receitas e produtos. Para participar, é preciso se cadastrar em https://nestle100anos.com.br/zapdagalinhamaggi e aguardar um e-mail com o link de acesso ao grupo.