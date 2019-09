Maia diz que criação de imposto nos moldes da CPMF tem 'obstáculo muito grande' no Congresso

BRASÍLIA - O presidente da Câmara do Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira, 11, que a ideia do governo de cobrar imposto sobre pagamentos provocou uma reação "contundente" dos parlamentares: um "obstáculo muito grande" no Congresso.

“Eu não sou daqueles que quer dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara. É um direito dele mandar uma proposta e a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato as reações hoje para mim foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara dos Deputados”, disse Maia depois de receber a proposta de reforma tributária de Estados e do Distrito Federal.

Na terça, 10, o secretário-adjunto da Receita Federal, Marcelo de Sousa Silva, apresentou as alíquotas em estudo pelo governo federal do imposto sobre pagamentos, nos moldes da antiga Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Segundo ele, cada saque e cada depósito em dinheiro deverá ser taxado com uma alíquota inicial de 0,40%. Cada operação de débito e de crédito deve ser submetida a uma alíquota de 0,20% (paga tanto pelo comprador do produto ou serviço como para quem vende).

"Eu não acho, pelo que vi na reação dos deputados, que superar a rejeição à CPMF seja uma coisa simples para o Brasil de hoje. Não sei daqui a cinco anos, mas para hoje, pelo que vi com o primeiro vice-presidente da Câmara, e de outros deputados, Marcos Pereira entre outros, acho muito difícil que a gente consiga avançar", declarou.

Em agosto, durante palestra para banqueiros em São Paulo, o presidente da Câmara demonstrou sua resistência à recriação de um imposto nos moldes da CPMF. Na oportunidade, Maia disse que a Câmara não retomaria a discussão sobre o imposto em "hipótese nenhuma".